Doktor, avukat eşini 14 el ateş ederek öldürdü

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde avukat eşini silahla öldüren doktor polise teslim oldu.

Diclekent Mahallesi 252. Sokak'ta bir kafenin önünde aile hekimi olduğu öğrenilen M.I. (45), avukat eşi M.B.I'ya (43) silahla ateş açtı. 14 kurşun isabet eden avukat eşin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerinde hayatını kaybeden M.B.I'nın cesedi otopsi için hastaneye götürüldü.

Polis ekiplerince olayın ardından kaçan M.I.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çalışma sürerken M.I. güvenlik güçlerine teslim oldu, saldırıda kullandığı silahı polise teslim etti.