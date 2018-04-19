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Doktor başlattığı sosyal sorumluluk projesiyle köy okullarındaki çocuklara kitap hediye etti
Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde görev yapan aile hekimi Uzm. Dr. Serkan Çalış, başlattığı "Güneşli Günler" sosyal sorumluluk projesi kapsamında köy okullarındaki çocuklara kitap hediye etti.
Doktor başlattığı sosyal sorumluluk projesiyle köy okullarındaki çocuklara kitap hediye etti
19 Nisan 2018 -
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2017 yılında Tuzluca’da göreve başlayan Uzm.Dr. Serkan Çalış, başlattığı sosyal sorumluluk projeleriyle ilçe halkının gönlünü kazandı. Tuzluca’da son olarak "Güneşli Günler" sosyal sorumluluk projesini başlatan Çalış, Nahırkıran ve Kelekli köylerinde ilköğretim okullarına 240 kitap armağan ederek minik öğrencileri sevindirdi.


Uzm.Dr. Serkan Çalış, amacının bu etkinliklerle farkındalık oluşturup tüm ilçe geneline kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve ihtiyaç sahibi öğrencilere kitapların ulaşmasını sağlamak olduğunu ifade etti.

Anahtar Kelimeler:

sosyal proje aile hekimi

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