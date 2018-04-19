Doktor başlattığı sosyal sorumluluk projesiyle köy okullarındaki çocuklara kitap hediye etti

2017 yılında Tuzluca’da göreve başlayan Uzm.Dr. Serkan Çalış, başlattığı sosyal sorumluluk projeleriyle ilçe halkının gönlünü kazandı. Tuzluca’da son olarak "Güneşli Günler" sosyal sorumluluk projesini başlatan Çalış, Nahırkıran ve Kelekli köylerinde ilköğretim okullarına 240 kitap armağan ederek minik öğrencileri sevindirdi.



Uzm.Dr. Serkan Çalış, amacının bu etkinliklerle farkındalık oluşturup tüm ilçe geneline kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve ihtiyaç sahibi öğrencilere kitapların ulaşmasını sağlamak olduğunu ifade etti.