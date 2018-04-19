Doktor başlattığı sosyal sorumluluk projesiyle köy okullarındaki çocuklara kitap hediye etti

2017 yılında Tuzluca’da göreve başlayan Uzm.Dr. Serkan Çalış, başlattığı sosyal sorumluluk projeleriyle ilçe halkının gönlünü kazandı. Tuzluca’da son olarak "Güneşli Günler" sosyal sorumluluk projesini başlatan Çalış, Nahırkıran ve Kelekli köylerinde ilköğretim okullarına 240 kitap armağan ederek minik öğrencileri sevindirdi.
Uzm.Dr. Serkan Çalış, amacının bu etkinliklerle farkındalık oluşturup tüm ilçe geneline kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve ihtiyaç sahibi öğrencilere kitapların ulaşmasını sağlamak olduğunu ifade etti.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|26.03-25.04
|Diş Hekimi Arıyoruz
|Personel Arayanlar
|23.03-22.04
|artroskopi
|Tıbbi Cihaz
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|18/04-21/04
|12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi
|GASTROENT...
|İZMİ
|18/04-22/04
|2. Uluslararası İnsan Mikrobiyotasının Sağlığımıza ve Hastalıklara Etkileri Kongresi
|ENDOKRİNO...
|ADAN
|26/04-29/04
|16. Hipertansiyon ve Kardiyovasküler Hastalıklar Kongresi
|KARDİYOLOJİ
|MUĞL
|03/05-06/05
|9. Ulusal Haseki Tıp Kongresi
|DİĞER
|ANTA
|09/05-13/05
|V. Balkan Ülkeleri Anestezi Günleri
|ANESTEZİY...
|GAZİ
|22/06-24/06
|Ege Periton Kanseri ve Sıcak Kemoterapi Sempozyumu
|TIBBİ...
|İZMİ
|16/10-20/10
|27.Ulusal Dermatoloji Kongresi
|DERMATOLOJİ
|ANTA