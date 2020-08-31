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Doktor belediye başkanı, hastaları tedavi etmeye devam ediyor
Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, her pazar günü halkın sağlık sorunlarını dinlemeye devam ediyor.
Doktor belediye başkanı, hastaları tedavi etmeye devam ediyor
31 Ağustos 2020 14:48 - DHA
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Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, bir yandan başkanlık görevini yürütürken, diğer yandan da halkın sağlık sorunlarıyla ilgileniyor. Daha önce meydanlarda Pazar günleri halkın sağlık sorunlarını dinleyeceği sözünü veren Başkan Bozdoğan, vatandaşlarla bir araya geliyor. Her Pazar günü vaktini halka ayırıp, halkın sağlık sorunları ile yakından ilgileniyor.

HEM DOKTOR HEM BAŞKAN

Belediye tesislerine gelen vatandaşların hastalıklarıyla ilgili sıkıntılarını can kulağıyla dinleyen Başkan Bozdoğan, hastalara yönlendirici bilgilendirme desteğini sağlıyor. Doktor Başkan, özellikle salgın tehlikesi riskinin henüz ortadan kalkmaması nedeniyle vatandaşlara alınması gereken tedbirler hakkında da bilgiler veriyor.

Sosyal belediyeciliğin temelinde insan odaklı hizmet anlayışının olması gerektiğinin altını çizen Başkan Bozdoğan, "Söz verdiğimiz gibi, her pazar günü halkımızın sağlık sorunlarıyla ilgilenmeye devam ediyoruz. Halkımıza bir nebze de olsa yardımcı olmak bizleri çok mutlu ediyor. Belediye başkanlığımın yanı sıra bir hekim olarak insanı ve insan sağlığını çok önemsiyorum. Sağlıklı bir toplum yaratma düşümüzü sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde yapacağımız çalışmalarla da güçlendireceğiz. Haftada bir gün vatandaşlarımızın sağlık sorunlarını dinlemeye devam edeceğim" dedi.

Anahtar Kelimeler:

belediye baskani doktor salgin tedbirler dr haluk bozdogan

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