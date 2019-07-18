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Doktor Belediye Başkanı'ndan çölyak hastalarına özel hizmet: Glutensiz ürünler Meydan Kafede
Yunusemre Belediyesi, farkındalık oluşturan projelerine bir yenisini ekledi. Yunuspark Meydan Kafede artık gluten intoleransı bulunan Çölyak hastalarına da hizmet edecek. Kafede çölyaklı bireyler glutensiz ürünler tüketebilecek
Doktor Belediye Başkanı'ndan çölyak hastalarına özel hizmet: Glutensiz ürünler Meydan Kafede
18 Temmuz 2019 - İHA
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Yunusemre Belediyesi, Manisa Çölyak Organik Beslenme Derneği ile birlikte örnek bir farkındalık projesine imza attı. Genetik olarak yatkın bireylerde buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi tahıl ve tahıl ürünlerinde bulunan “gluten” proteinine karşı duyarlılık sonucu gelişen çölyak hastalığı dolayısıyla unlu mamuller tüketemeyen bireyler için Yunuspark Meydan Kafe’de stant oluşturdu. Çölyak hastaları ve glutensiz beslenmeyi tercih eden bireyler burada pide, pizza, pasta ve benzeri gıdaları rahatlıkla tüketebilecek. 

Projenin tanıtımı toplantıyla yapılırken; toplantıya Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Manisa Çölyak Organik Beslenme Derneği Başkanı Halim Şivecan ve dernek üyeleri katıldı. Başkan Çerçi ve ekibine teşekkür eden Dernek Başkanı Şivecan bu projenin çölyak hastalarının sosyalleşmesine büyük katkı sağlayacağını dile getirdi. Glutenli bir mekanda glutensiz ürün tüketilmesi anlamında Türkiye’de bir ilk olduğunu aktaran Şivecan bu çalışmanın diğer belediyelere ve özel sektöre de örnek olmasını diledi. 

“Glutenli bir mekanda glütensiz bir ürün tüketebileceğiz” 

Derneğin yaklaşık 200 üyesi olduğunu ancak, Manisa’da yaklaşık bin çölyak hastası bulunduğunu kaydeden Şivecan, “Dışarıda yemek yeme problemimizi burada çözmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim için bir hayali gerçekleştirmiş oluyoruz. Çölyaklıların dışarıda glutensiz bir ürünü bulma şansı çok az. Bulduğu ürünü yeme şansı ise yok.

Özellikle glutenli yiyeceklerin satıldığı bir mekanda yemek yemek ise hayaldi. Sağolsun, başkanımıza bu sıkıntımızı ilettiğimizde çok güzel bir proje ile destek verdi. Yunuspark’ta çölyak farkındalık köşesi oluşturuldu. Böyle bir mekan Türkiye’de de bir ilk. Herkese örnek olmasını, yaygınlaşmasını temenni ediyorum.” dedi. 

Ürün çeşitliliği artacak 

Bir tıp doktoru olarak çölyaklı bireylerin yaşadığı sıkıntının farkında olduğunu anlatan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, bu çalışmanın diğer belediyelere olduğu kadar ve özel sektöre de örnek olmasını diledi. Başkan Çerçi, “Uzun zamandır Çölyak Derneği ile istişare halindeydik. Farkındalık oluşturmak amacıyla belediye iştirakımız olan Yunuspark’larda çölyaklı hastalarımızın rahatlıkla tüketebileceği ürünlerin yer aldığı bir köşe oluşturduk.

Gluten alerjisi bulunan bireylerin aileleriyle birlikte güzel vakit geçirebileceği bir mekan yaptık. Bu tür yerlerin yaygınlaşması gerektiğine inanıyorum. Burada herhangi bir kar amacımız yok. Zaman içerisinde ürün çeşitliliğini arttırmayı hedefliyoruz. Tüm çölyak hastalarımızı Yunuspark’a bekliyoruz” diye konuştu. 
Yaklaşık 1 yıl önce kendisine çölyak teşhisi konduğunu kaydeden Türkan Kılınç da projede emeği bulunan herkese teşekkür etti. 

Anahtar Kelimeler:

colyak gluten yunus cerci

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