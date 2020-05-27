Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Doktor çift, çalıştıkları hastanede evlendi!
İngiltere'de doktor çift erteledikleri düğünlerini çalıştıkları hastanede gerçekleştirdi
Doktor çift, çalıştıkları hastanede evlendi!
27 Mayıs 2020 11:52 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Koronavirüs salgını sebebiyle düğünlerini erteleyen İngiliz çift, çalıştıkları ve Başbakan Boris Johnson’un da tedavi gördüğü St Thomas Hastanesi’nde gerçekleştirildi.

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan St Thomas Hastanesi’nde çalışan doktor Annalan Navaratnam (30) ve hemşire Jann Tipping (34) koronavirüs salgını sebebiyle düğünlerini erteledi. Genç çift, düğünlerini çalıştıkları hastanede bulunan küçük kilisede gerçekeştirdi. Misafirler ise düğüne hastanenin kilisesinden internet üzerinden yapılan canlı yayınla katıldı.

DAVETLİLER ONLİNE KATILDI

Hemşire Tipping, “Düğünü hepimiz hala sağlıklıyken yapmak istedik, hatta herkes bizi bir ekrandan seyretmek zorunda kalmalarına rağmen” dedi. Hastanenin kilisesinde çalışanlar, çiftin düğününün gerçekleşmesi için çok çalıştıklarını ve izin alma sürecinin uzun sürdüğünü ifade etti. Hemşire Tipping, çalıştıkları yerde evlenmenin kendileri için çok özel bir durum olduğunu çünkü son zamanlarda hayatlarının büyük bir bölümünün hastanede geçtiğini söyledi. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ise çiftin düğünü kutlayarak, sosyal medyadan kutlama mesajı yayınladı.


 

Anahtar Kelimeler:

koronavirus doktor cift dugun hastanede dugun

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.