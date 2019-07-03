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Doktor çift rapor vermedikleri gerekçesiyle cadde ortasında saldırıya uğradı: 2 kişi gözaltında
Mardin'in Artuklu ilçesinde doktor çift, usulsüz rapor almak istediği iddia edilen hasta ve beraberindeki kişinin saldırısına uğradı. Saldırı anı güvenlik kameralarına kaydedilirken, hastanede tedaviye alınan çiftin şikayeti üzerine 2 kişi gözaltına alındı
Doktor çift rapor vermedikleri gerekçesiyle cadde ortasında saldırıya uğradı: 2 kişi gözaltında

Fotoğraflar: DHA

03 Temmuz 2019 - AA - DHA
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İddiaya göre, Mardin Devlet Hastanesinde görevli endokrinoloji uzmanı Davut Sakız ile enfeksiyon hastalıkları uzmanı olan eşi Ayşe Sakız, mesai bitiminde kreşte bulunan çocuklarını almak için Yenişehir Mahallesi'ne gitti.

Araçlarını Ravza Caddesi'nde park eden çift, bir süre kendilerini izleyen ve 10 gün önce usulsüz rapor almak istediği ileri sürülen C.B. ile beraberindeki kişi tarafından darbedildi.

Vücutlarının çeşitleri yerlerinden yaralanan doktorlar, 112 Acil Servis ekiplerince Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan saldırıyı gerçekleştiren Cebrail B. ve yanındaki kişiyi düzenledikleri operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı.

Öte yandan, darp anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

 "Polisi görünce kaçmaya başladılar"

Davut Sakız, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 gün önce bir hastanın kendisinden usulsüz rapor vermesini istediğini söyledi.

Hastanın bu isteğini uygun bir dille geri çevirdiğini anlatan Sakız, şöyle devam etti:

"Sert bir şey de söylemedim. 'Kusura bakmayın ben bu raporu çıkartamayacağım.' dedim. Bir gün sonra tekrar geldi ve başka bir hastayı muayene ederken beni tehdit etti. Bugün de eşimle iş çıkışı çocukları kreşten almaya giderken arabayı park ettik. Bizi takip etmişler, araçlarını arkamıza park ettiler. Eşimle araçtan indikten sonra 'Beni tanıdın mı?' diyerek hem bana hem de eşime saldırdılar. 2 kişiydiler. Allah'tan oradan polis geçiyordu, onu görünce  kaçmaya başladılar. Biraz daha cesaret bulsalardı polise de saldıracaklardı." 
Ayşe Sakız da "Bizi takip etmişler, araçtan inince darbetmeye başladılar. Çok korktum." diye konuştu.

"Bu bir insanlık suçu"
İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz da zanlıların yakalanması için güvenlik güçlerinin çalışmalarının sürdüğünü, olayın adli merciler tarafından da takip edildiğini söyledi.

Yavuz, "Hoşgörünün, barışın, kardeşliğin şehri Mardin'de böyle bir olayın olması tüm sağlık çalışanlarını derinden yaralamış ve üzmüştür. Valimiz, başsavcımız ve emniyet müdürümüz bizleri hemen arayıp, olaya dahil olup takip ettiklerini bildirmişlerdir. Bu bir terör saldırısıdır, bu bir insanlık suçudur. Bizler sadece yaşatmak, insanlarımıza daha kaliteli hizmet sunabilmek için eğitim alıyoruz. 7 gün 24 saat halkımızın hizmetindeyiz, halkımızın bize sahip çıkmasını istiyoruz." dedi. 

Anahtar Kelimeler:

mardin devlet hastanesi doktor ayse sakiz

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3
1) Yusuf (Dr)
03.07.2019 17:10:34
Ne söylenir... Allah belanızı versin
People
2
2) Kenan (Dişhekimi )
03.07.2019 15:57:55
Evinize gelen(usta) denilen insanlar var... Çoğu vasıfsız olduğu için usta olmuş insanlar.. Bu insanlar evinizde, bahçenizde göz göre yanlış işler yaptığında hiçkimse sesini dahi çıkartamıyor... Ama mevzu hekim olunca, kudurmuş köpek gibi saldıanlar var.. İşte cehaletin iktidarda olduğu Yeni Türkiye.....
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2
3) Dr.Cevdett (Cerrah)
03.07.2019 15:30:20
Doğu ya da batı farketmez. İnsanımız, çalışanlarımız, hasta olmadan çeşitli mazeretlerle RAPOR ALMAYI kendileri için kazanılmış bir HAK olarak görüyor. Batıda da fason rapor vermediği için darp edilen doktorlar az değil. Bu arada ''Can güvenliğimiz yok'' diyerek doktor çift başka bir yere tayin isteyebilir.
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17
4) Osman D (Doktor)
03.07.2019 14:18:44
Ben, doğuda uzun yıllar çalıştım. Orada böyle problemli insanlar, dayılanacakları doktorları genellikle batıdan gelmiş kimsesizler arasından seçerler. Bunu bildiğim için, bu tür arızalı hasta ve yakınları ile fazla temas etmez, hastalıklarını bilemediğimi ya da yetkim olmadığını söyler, kendilerini yine oralı, geniş aşiretleri olan diğer doktor arkadaşlara gönderirdim. Gittikleri zaman, doktorun şivesi ve soyadından onun yerli ve güçlü birisi olduğunu bilirler, önlerine bakarak döner giderlerdi. Hatta bir kez, birisinin oralı aşiret çocuğu doktora dayılanıp, yakınlarından iyi bir dayak yediğini de duymuştum. Diyeceğim, ülkenin bu bölgelerinde çalışmak, batıda görev yapmaya benzemez. Bu tür ayrıntılara dikkat etmek gereklidir. Arkadaşlara geçmiş olsun diyorum. Saygılarımla...
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14
5) Fzt mustafa (fizyoterapist)
03.07.2019 14:02:47
Abi haklı olsa bile gectim doktordu sağlık personeliydi öğretmendi memurdu hamaldı vesaire..

bi insana karısının yanında sataşmak ve dövmek ne biçim bi ahlaksızlıktır?







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12
6) Serdar deniz (Doktor)
03.07.2019 13:39:24
Birşey olmaz 1 yıl 8 ay hapis cezası alır cezası ertelenir.Doktorun yediği dayak yanına kar kalır. Kınama falan finish gelsin yeni dayaklar
People
4
7) ali (uz dr )
03.07.2019 13:17:56
kınaya kınaya bir hal oldular da ne oldu bence bazı yetkililer artık kına yaksın belki daha iyi olur
People
12
8) Dr (Uzm)
03.07.2019 13:04:37
Değerli doktorumuz ulusal basın-yayına akşam ana haber konusu olacak mı bakalım?
Kendi değilde kedisi-köpeği saldırıya uğrasaydı ''haber değeri'' olur kesin haber konusu yapılırdı.
Doktorda bir canlıdır-candır-canandır-CANKURTARANDIR.
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16
9) derviş (dr)
03.07.2019 13:04:07
usulsuz rapor. devletten avanta para... sonra "dövlet bize bakmiir".....
People
19
10) Mahir (Dahiliye uzm)
03.07.2019 11:49:40
Daha kötüsü de olabilirdi. Doktorlara silah taşıma ruhsatı verilmesi için daha kaç kişi zarar görecek?
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