Doktor çift rapor vermedikleri gerekçesiyle cadde ortasında saldırıya uğradı: 2 kişi gözaltında

İddiaya göre, Mardin Devlet Hastanesinde görevli endokrinoloji uzmanı Davut Sakız ile enfeksiyon hastalıkları uzmanı olan eşi Ayşe Sakız, mesai bitiminde kreşte bulunan çocuklarını almak için Yenişehir Mahallesi'ne gitti.

Araçlarını Ravza Caddesi'nde park eden çift, bir süre kendilerini izleyen ve 10 gün önce usulsüz rapor almak istediği ileri sürülen C.B. ile beraberindeki kişi tarafından darbedildi.

Vücutlarının çeşitleri yerlerinden yaralanan doktorlar, 112 Acil Servis ekiplerince Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan saldırıyı gerçekleştiren Cebrail B. ve yanındaki kişiyi düzenledikleri operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı.

Öte yandan, darp anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

"Polisi görünce kaçmaya başladılar"

Davut Sakız, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 gün önce bir hastanın kendisinden usulsüz rapor vermesini istediğini söyledi.

Hastanın bu isteğini uygun bir dille geri çevirdiğini anlatan Sakız, şöyle devam etti:

"Sert bir şey de söylemedim. 'Kusura bakmayın ben bu raporu çıkartamayacağım.' dedim. Bir gün sonra tekrar geldi ve başka bir hastayı muayene ederken beni tehdit etti. Bugün de eşimle iş çıkışı çocukları kreşten almaya giderken arabayı park ettik. Bizi takip etmişler, araçlarını arkamıza park ettiler. Eşimle araçtan indikten sonra 'Beni tanıdın mı?' diyerek hem bana hem de eşime saldırdılar. 2 kişiydiler. Allah'tan oradan polis geçiyordu, onu görünce kaçmaya başladılar. Biraz daha cesaret bulsalardı polise de saldıracaklardı."

Ayşe Sakız da "Bizi takip etmişler, araçtan inince darbetmeye başladılar. Çok korktum." diye konuştu.

"Bu bir insanlık suçu"

İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz da zanlıların yakalanması için güvenlik güçlerinin çalışmalarının sürdüğünü, olayın adli merciler tarafından da takip edildiğini söyledi.

Yavuz, "Hoşgörünün, barışın, kardeşliğin şehri Mardin'de böyle bir olayın olması tüm sağlık çalışanlarını derinden yaralamış ve üzmüştür. Valimiz, başsavcımız ve emniyet müdürümüz bizleri hemen arayıp, olaya dahil olup takip ettiklerini bildirmişlerdir. Bu bir terör saldırısıdır, bu bir insanlık suçudur. Bizler sadece yaşatmak, insanlarımıza daha kaliteli hizmet sunabilmek için eğitim alıyoruz. 7 gün 24 saat halkımızın hizmetindeyiz, halkımızın bize sahip çıkmasını istiyoruz." dedi.