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Doktor çiftin ‘6 yıldır ev alamadık’ paylaşımı sosyal medyada gündem oldu
Altı yıldır doktor maaşıyla ev alamadığını ifade eden Twitter kullanıcısının yaptığı paylaşım sosyal medyada ses getirdi. Genç doktor, gelen tepkiler üzerine isyan etti ve "Toplumun doktora bakış açısını bu kadar net görmemiştim, teşekkürler." ifadelerini kullandı
Doktor çiftin ‘6 yıldır ev alamadık’ paylaşımı sosyal medyada gündem oldu
24 Şubat 2021 16:59 -
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Genç doktor, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine topladı. İngiltere’deki arkadaşlarının kurye maaşıyla ev alabildiğini, ancak Türkiye’de kendisi gibi doktor olan eşiyle beraber 6 yıldır ev alamadıklarını belirten genç doktorun paylaşımı gündeme oturdu.

İşte, paylaşıma gelen tepkilerden bazıları:

Sosyal medyada yankı uyandıran paylaşımın ardından, bazı kullanıcılar maaş üzerinden gelir-gider hesabı yaptığı içerikler yükledi.

 

- "Toplumun doktora bakış açısını bu kadar net görmemiştim"

Gündeme oturan paylaşımının ardından gelen tepkilere sessiz kalamayan genç doktor ise yeni bir paylaşım yaparak sitem etti; “Yalancıymışız, müsrifmişiz, Mercedes'imiz varmış, ayda toplam 35-40 alıyormuşuz .. Hey yavrum hey! Toplumun doktora bakış açısını bu kadar net görmemiştim, teşekkürler.” yorumunu yaptı.

Genç doktorun isyanına ortak olan doktorlar da Twitter'da gündeme oturmayı başardı. 

Anahtar Kelimeler:

kurye 6 yildir ev alamadik doktor cift

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