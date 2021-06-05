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Doktor çiftin 8 yaşındaki çocukları, Covid-19'dan hayatını kaybetti
Batman Eğitim Araştırma Hastahanesinde Dahiliye uzmanı Dr. Şenol Kılınç ve Anestezi Uzmanı Dr. Gülsüm Kahveci Kılınç'ın 8 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti.
Doktor çiftin 8 yaşındaki çocukları, Covid-19'dan hayatını kaybetti
05 Haziran 2021 11:34 -
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Batman Eğitim Araştırma Hastahanesinde Dahiliye uzmanı Dr. Şenol Kılınç ve Anestezi Uzmanı Dr. Gülsüm Kahveci Kılınç'ın 8 yaşındaki çocuklarıToprak Kılınç Nisan ayında Covid-19'a yakalandı. Asemptomatik geçirdikten sonra geçtiğimiz hafta tekrar hastaneye kaldırılan Toprak Kılınç'a Multisistem Inflamatuar Sendromu (MIS-C) Sendromu teşhisi konuldu. 

Durumu ağırlaşan Toprak,  Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Toprak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

 Toprak’ın cenazesi, bugün Samsun’da defnedilecek.  

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