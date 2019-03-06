SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Doktor çiftin ardında bıraktığı not acıyı ikiye katladı: 'Baban işteydi her zamanki gibi'
Konya'da, önce TIR, ardından minibüsle çarpışan otomobildeki bebek bekleyen doktor çift, hayatını kaybetti. Polisin otomobildeki incelemeleri sırasında anneye ait olduğu belirlenen bir defterdeki not ise acıyı ikiye katladı
Doktor çiftin ardında bıraktığı not acıyı ikiye katladı: 'Baban işteydi her zamanki gibi'
06 Mart 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Alınan bilgiye göre Süleyman Köse (27) idaresindeki otomobil, Konya-Beyşehir karayolunun 5. kilometresinde, Süleyman Çakmaz (32) yönetimindeki TIR’la çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle TIR yol kenarına devrilirken, savrulan otomobil karşı yönden gelen Osman Tetik’in (37) kullandığı minibüsle çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Köse ile yanında bulunan eşi Nurgül Köse hayatını kaybetti. TIR ve minibüs sürücüleri kazadan yara almadan kurtuldu. Sarayönü Devlet Hastanesinde doktor olduğu öğrenilen Nurgül Köse ile Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde doktor olduğu belirtilen eşi Süleyman Köse’nin cenazeleri, otopsi için Meram Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

DEFTERDE YAZANLAR ACIYI İKİYE KATLADI

Polisin otomobildeki incelemeleri sırasında Nurgül Köse’ye ait olduğu belirlenen bir defter bulundu. Hamile olan Köse’nin doğacak bebeğine hitaben kaleme aldığı notta, “Bebeğim. Dün sana hamile olduğum kesinleşti. Kan değerim de yükselmiş. Çok mutlu oldum. Şükür namazı kılacağım. Baban yanımızda değildi. İşteydi her zamanki gibi. Telefondan aldı haberi. Çok merak ediyordu. Ve mutlu haber ulaştı. İnşallah seni kucağımıza sağlıklı bir şekilde alabiliriz” ifadeleri yer aldı. 

Anahtar Kelimeler:

trafik kazasi nurgul kose suleyman kose suleyman cakmaz

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
TJOD Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ateş Karateke kadın sağlığıYükseköğretim Kurulu YÖK akademisyen kadın hatay hastanede yangınPlastik ve Rekonstrüktif Cerrahi KSBÜ tıp fakültesi Furkan Karabuluttrafik kazası Nurgül Köse Süleyman Köse Süleyman Çakmaz
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
07/03-10/036. Kardiyo - Bahar / Kardiyoloji Bahar GüncellemesiKARDİYOLOJİKIBR
07/03-10/036. Kardiyo - Bahar / Kardiyoloji Bahar GüncellemesiKARDİYOLOJİKIBR
14/03-17/034. Psikiyatri Zirvesi & 11. Ulusal Anksiyete KongresiPSİKİYATRİANTA
14/03-17/034. Psikiyatri Zirvesi ve 11. Anksiyete KongresiPSİKİYATRİANTA
14/03-17/034. Uluslararası Antalya Aile Hekimliği KengresiAİLE...ANTA
13/03-17/03Ulusal Akciğer Sağlığı KongresiGÖĞÜS...ANTA
27/03-30/0318. Nefroloji Kış OkuluNEFROLOJİKIBR
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.