Doktor çiftin ardında bıraktığı not acıyı ikiye katladı: 'Baban işteydi her zamanki gibi'

Alınan bilgiye göre Süleyman Köse (27) idaresindeki otomobil, Konya-Beyşehir karayolunun 5. kilometresinde, Süleyman Çakmaz (32) yönetimindeki TIR’la çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle TIR yol kenarına devrilirken, savrulan otomobil karşı yönden gelen Osman Tetik’in (37) kullandığı minibüsle çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Köse ile yanında bulunan eşi Nurgül Köse hayatını kaybetti. TIR ve minibüs sürücüleri kazadan yara almadan kurtuldu. Sarayönü Devlet Hastanesinde doktor olduğu öğrenilen Nurgül Köse ile Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde doktor olduğu belirtilen eşi Süleyman Köse’nin cenazeleri, otopsi için Meram Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

DEFTERDE YAZANLAR ACIYI İKİYE KATLADI

Polisin otomobildeki incelemeleri sırasında Nurgül Köse’ye ait olduğu belirlenen bir defter bulundu. Hamile olan Köse’nin doğacak bebeğine hitaben kaleme aldığı notta, “Bebeğim. Dün sana hamile olduğum kesinleşti. Kan değerim de yükselmiş. Çok mutlu oldum. Şükür namazı kılacağım. Baban yanımızda değildi. İşteydi her zamanki gibi. Telefondan aldı haberi. Çok merak ediyordu. Ve mutlu haber ulaştı. İnşallah seni kucağımıza sağlıklı bir şekilde alabiliriz” ifadeleri yer aldı.