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Doktor çiftin silahlı takı kavgasına 8'er yıl hapis istemi
Trabzon'da 4 ay önce meslektaşı Ü.K. (30) ile evlenen doktor B.B.'nin (30) babası emekli astsubay B.B.'nin (50) takı tartışması nedeniyle damat ile ailesinden 3 kişiyi silahla yaraladığı kavga ile ilgili iddianame kabul edildi. İddianamede baba ve kıza 8 yıla kadar hapis cezası istendi.
Doktor çiftin silahlı takı kavgasına 8'er yıl hapis istemi
27 Ocak 2022 10:49 - DHA Fatih TURAN
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Olay, 25 Eylül 2021 tarihinde 1 Nolu Bostancı Mahallesi, Hasan Çavuş Sokak'ta meydana geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde görevli Dr. B.B.K. ile meslektaşı Ü.K. geçen yıl 11 Eylül’de yapılan düğünle evlendi. Düğünde takı paylaşımı nedeniyle tartıştı. Aynı gün konuyu kapatan aileler, 4 gün sonra yeniden bir araya geldi.

Kastamonu'ndan Trabzon'a gelen gelinin babası emekli astsubay B.B., çıkan tartışmada belinden çıkardığı tabancayla damadı Ü.K. ile babası H.(53) annesi M. (53) ve kız kardeşi E.K.'yi (25) yaraladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerince tabancasıyla birlikte yakalanan ve sorgusunda "Düğününde takılan altınların damadın ailesinin istediğini öğrenince, onlara 'altınlar kızımda kalsın' dedim. Bir anda üzerime doğru yürüdüler. O sırada silahımla ateş ettim" dediği belirtilen B. B., tutuklandı.

Doktor çiftin takı kavgasında 4 kişi yaralandı: Boşanma kararı aldılar

Doktor çiftten boşanma talebi

Olayın ardından damadın ailesi, B.B.ve kızı hakkında şikayetçi oldu. Doktor çift ise avukatları aracılığıyla karşılıklı tazminat talebinde bulunup, boşanmak için aile mahkemesine başvurdu.

Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan savcılık, iddianame hazırlandı. Trabzon 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede; tutuklu B.B. hakkında 'silahla nitelikli kasten yaralama' suçundan yaralanan her kişi için 2’şer yıl olmak üzere toplam 8 yıla kadar hapis cezası istendi. B. B.K. için de 'azmettirmek' suçundan babası kadar hapis cezası istendi.

4 kişinin yaralandığı takı kavgasında doktor çiftten karşılıklı tazminat talebi

Ses kaydı detayları iddianamede

Doktor çiftin, düğünden 2 hafta sonra takılan takıların paylaşımının yanı sıra muhafaza edileceği yer konusunda aileler arasında tartışma yaşandığının anlatıldığı iddianamede; olayda yaralanan damat tarafınca evde yaşananlarının cep telefonu aracılığıyla kayda alındığı ses kaydı soruşturmaya delil olarak sunuldu. Doktor çiftin, karşılıklı tazminat talebiyle boşanma talebinde bulundukları mahkemeye de delil olarak sunduğu bahse konu ses kaydının ayrıntıları da ortaya çıktı. Ses kaydında; tartışma sonrası evde bir süre sessizlik olduğu, ardından 5 el silah sesi duyulduğu, silahlı eylem öncesi Dr. B.B.K.'nin ise babasına 'vur, hepsini vur' dediği belirtildi.

Gelinin babası uzak atış yapmış

Hakkında hapis cezası istenen B.B.'nin olayda kullandığı silahla uzak mesafeden atışları yaptığı, yaralıların sağlık durumlarına ilişkin adli ve kriminal raporların yer aldığı iddianamede ayrıca ses kaydı yapan aileler hakkında ise 'ek kovuşturmaya yer olmadığına' dair ek karar verildi. Sanıklar, Trabzon 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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