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Doktor cinayetinin sebebi 8 bin TL mi?
Denizli'de tartışma sonucu tabancayla vurarak öldüren Doktor Naim Ünsal cinayetinin borç meselesinden işlendiğini belirledi. Aktaş'ın, borç olarak verdiği 15 bin liranın 7 bin lirasını daha önce aldığı, kalan 8 bin lirayı istemek için geldiğinde de kavganın yaşandığı ortaya çıktı.
Doktor cinayetinin sebebi 8 bin TL mi?

Dr. Naim Ünsal

11 Nisan 2022 12:49 - DHA
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Konya'dan Denizli Acıpayam Devlet Hastanesi'ne atanan Dr. Naim Ünsal, 8 Nisan günü İlçe Jandarma Komutanlığı karşısındaki at yetiştirilen arazide tartışma yaşadığı uzman çavuş Musa Aktaş tarafından, silahla vurularak bacağından yaralanmıştı.

Yaralanmasına rağmen yılmayan Naim Ünsal ise tehdit iddiasıyla açığa alındığı ve hobi olarak beslediği atlarına baktığı belirtilen Musa Aktaş'ı darbetmeye başlamıştı.

Denizli'de kadın hastalıkları doktoru, uzman çavuş tarafından öldürüldü

Peş peşe kurşun yedi, hayatını kaybetti

Bunun üzerine Aktaş tekrar tabancasını defalarca ateşlemiş, Ünsal da vücuduna isabet eden 6 mermiyle hayatını kaybetmişti.

Katili tutuklandı

DHA'nın haberine göre; polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aktaş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Naim Ünsal'ın cenazesi, memleketi Konya'da toprağa verildi.

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Cinayetin sebebi 8 bin lira

Soruşturma başlatan polis, cinayetin borç meselesinden işlendiğini belirledi. Aktaş'ın, Ünsal'a borç olarak verdiği 15 bin liranın 7 bin lirasını daha önce aldığı, kalan 8 bin lirayı istemek için geldiğinde de kavganın yaşandığı ortaya çıktı.

"Kendimi korumak istemiştim, pişmanım"

Aktaş'ın, polisteki ifadesinde ise olayın borç meselesinden kaynaklandığını belirterek, "Bana saldırdı. İlk olarak bacaklarına ateş ettim. Yere düştükten sonra tekrar kalkıp, yine saldırdı. Boğazımı sıkıp, beni öldürmeye çalıştı. Kendimi korumak amacıyla hedef gözetmeden ateş ettim. Meydana gelen bu olaydan dolayı pişmanım." dediği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:

denizli tartisma doktor cinayet doktor naim unsal borc

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