SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Doktor, ebe ve hemşirelere 'Yenidoğan Canlandırma Eğitimi' veriliyor
Yenidoğan bebek ölüm oranlarının azaltılması ve doğum esnasında yaşanacak olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla Edirne Sağlık Müdürlüğü tarafından "Yenidoğan Canlandırma Eğitimi" programı başlatıldı.
Doktor, ebe ve hemşirelere 'Yenidoğan Canlandırma Eğitimi' veriliyor

ARŞİV

17 Haziran 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Doğumda bebeğin sağlığıyla ilgili oluşabilecek istenmeyen durumlara ne şekilde müdahale edilmesi gerektiğinin öğretilmesi hedefiyle kentteki bir otelde başlayan eğitim kapsamında, 49 sağlık çalışanı 3 gün boyunca uzman eğitmenler eşliğinde teorik ve pratik dersler görecek.

Kurs koordinatörü Dr. Deniz Doğu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yenidoğan canlandırma eğitimlerinin Türkiye'deki bebek ölümlerinin azalmasında önemli rol oynadığını söyledi. 

Verilecek kapsamlı eğitimlerle doğum esnasında yaşanan sorunlar neticesinde bebekte oluşabilecek rahatsızlıkların önüne geçmeye çalışıldığını belirten Dr. Doğu, "Yenidoğan eğer solunum sıkıntısıyla doğduysa ilk dakikalarda ne gibi müdahaleler yapılmalı, karşılaşılabilecek diğer durumlarda neler yapılmalı bunları öğretiyoruz. Bir anlamda bebeği hayata döndürecek müdahaleler katılımcılara anlatılıyor. Yenidoğan canlandırma eğitimleri bebek ölümlerini azaltıyor." dedi."

Kursun teorik ve pratik eğitimler içerdiğini anlatan Doğu, şöyle devam etti:

"Eğitimlerde 12 uzman eğitmenimiz kursiyerlere detaylı bilgiler verecek. Maket üzerinde uygulama eğitimlerimiz olacak. Bu eğitim 3 gün boyunca sürecek. Eğitimlere, doktor, ebe, hemşire ve 112 çalışanları katılıyor. Amacımız yenidoğan bebek ölümlerini  azaltmak ve solunum sıkıntısıyla doğan bebekleri yaşama geri döndürmek.

Bu programların bir diğer amacı tüm Türkiye'de standart bir müdahale programı geliştirmek. Bu programların faydalarını bebek ölümleri ve yenidoğan bebeklerdeki ölüm oranlarının düşmesiyle görüyoruz. Bu 3 günlük programında faydalı olacağına eminim. Tam katılım gerektiren bir program. Kurs sonunda yapılacak teorik ve pratik sınavlardan başarılı olan kursiyerler sertifika alacak."

Programın açılış toplantısına, Edirne Vali Yardımcısı Şenol Levent Elmacıoğlu, Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Edirne Valisi Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp, hekimler ve sağlık çalışanları katıldı.

Anahtar Kelimeler:

yenidogan deniz dogu

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
yenidoğan Deniz Doğu Organ nakillerinde 'Perfüzyon Cihazı' dönemi: Organlar saat korunabilecek kornea nakli Levent Alimgil doktor hekim Raif Çaylı Durağan Devlet Hastanesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi karantina bulaşıcı hastalık
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.