Doktor, ebe ve hemşirelere 'Yenidoğan Canlandırma Eğitimi' veriliyor

Doğumda bebeğin sağlığıyla ilgili oluşabilecek istenmeyen durumlara ne şekilde müdahale edilmesi gerektiğinin öğretilmesi hedefiyle kentteki bir otelde başlayan eğitim kapsamında, 49 sağlık çalışanı 3 gün boyunca uzman eğitmenler eşliğinde teorik ve pratik dersler görecek.

Kurs koordinatörü Dr. Deniz Doğu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yenidoğan canlandırma eğitimlerinin Türkiye'deki bebek ölümlerinin azalmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Verilecek kapsamlı eğitimlerle doğum esnasında yaşanan sorunlar neticesinde bebekte oluşabilecek rahatsızlıkların önüne geçmeye çalışıldığını belirten Dr. Doğu, "Yenidoğan eğer solunum sıkıntısıyla doğduysa ilk dakikalarda ne gibi müdahaleler yapılmalı, karşılaşılabilecek diğer durumlarda neler yapılmalı bunları öğretiyoruz. Bir anlamda bebeği hayata döndürecek müdahaleler katılımcılara anlatılıyor. Yenidoğan canlandırma eğitimleri bebek ölümlerini azaltıyor." dedi."

Kursun teorik ve pratik eğitimler içerdiğini anlatan Doğu, şöyle devam etti:

"Eğitimlerde 12 uzman eğitmenimiz kursiyerlere detaylı bilgiler verecek. Maket üzerinde uygulama eğitimlerimiz olacak. Bu eğitim 3 gün boyunca sürecek. Eğitimlere, doktor, ebe, hemşire ve 112 çalışanları katılıyor. Amacımız yenidoğan bebek ölümlerini azaltmak ve solunum sıkıntısıyla doğan bebekleri yaşama geri döndürmek.

Bu programların bir diğer amacı tüm Türkiye'de standart bir müdahale programı geliştirmek. Bu programların faydalarını bebek ölümleri ve yenidoğan bebeklerdeki ölüm oranlarının düşmesiyle görüyoruz. Bu 3 günlük programında faydalı olacağına eminim. Tam katılım gerektiren bir program. Kurs sonunda yapılacak teorik ve pratik sınavlardan başarılı olan kursiyerler sertifika alacak."

Programın açılış toplantısına, Edirne Vali Yardımcısı Şenol Levent Elmacıoğlu, Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Edirne Valisi Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp, hekimler ve sağlık çalışanları katıldı.