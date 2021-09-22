Doktor Ertan İskender'e bıçaklı saldırıda bulunan hastaya 22 yıla kadar hapis talebiyle iddianame

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan doktor Ertan İskender'i sırtından ve elinden bıçaklayarak, yaralayan hastası Bayram Nargüler hakkında, 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'hakaret' suçlarından 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Ertan İskender 22 Eylül 2021 13:30 - DHA Haluk KARAASLAN