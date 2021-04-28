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Doktor evinin önünde silahlı saldırıya uğradı!
Gaziantep’te Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Halil Korkmaz evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden ve ameliyata alınan doktorun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Doktor evinin önünde silahlı saldırıya uğradı!
28 Nisan 2021 14:53 -
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GAZİANTEP-Olay Şahinbey İlçesine bağlı Yeditepe Mahallesinde meydana ageldi. Edinilen bilgilere göre, çalıştığı özel hastaneye gitmek için sabah evinden çıkan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Halil Korkmaz, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı doktoru yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Doktora 3 kurşun
Saldırıya uğrayan doktorun sağlık durumunun iyi olduğu ve ayağına isabet 3 kurşunun ameliyat ile çıkartıldığı öğrenilirken polis, saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı.

Anahtar Kelimeler:

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