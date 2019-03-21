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Doktor Ferhat Göçer klip çekiminde yaralandı
Şarkıcı Ferhat Göçer yeni single'ı "Sensin"in klip çekimleri sırasında yaralandı.
Doktor Ferhat Göçer klip çekiminde yaralandı
21 Mart 2019 - AA
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Trafiğe kapalı alanda, ambulans ve jandarma eşliğinde gerçekleşen çekimlere arabanın bagajında başlayan Göçer, daha sonra giden arabanın üstünde devam etti. Son dönem kliplerinde süper kahramanlara gönderme yapan Göçer, özel kıyafetle kamera karşısına geçerek senaryo gereği geçmişiyle yüzleşti.

Dublör kullanmak istemeyen ve çekimler sırasında kolunu inciten Göçer, "Bu tarz sahnelerin olacağını ön görmüştük, bile bile lades oldu belki ama sektörün en özel ve güzel işlerinden biri oldu." dedi.

Yönetmenliğini Ercan Şencan'ın yaptığı klibin çekimleri Çatalca'da gerçekleştirildi.

Sensin'in klibi 25 Mart’ta müzikseverlerle buluşacak.

Anahtar Kelimeler:

ferhat gocer klip cekimi

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