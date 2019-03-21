Doktor Ferhat Göçer klip çekiminde yaralandı

Trafiğe kapalı alanda, ambulans ve jandarma eşliğinde gerçekleşen çekimlere arabanın bagajında başlayan Göçer, daha sonra giden arabanın üstünde devam etti. Son dönem kliplerinde süper kahramanlara gönderme yapan Göçer, özel kıyafetle kamera karşısına geçerek senaryo gereği geçmişiyle yüzleşti.
Dublör kullanmak istemeyen ve çekimler sırasında kolunu inciten Göçer, "Bu tarz sahnelerin olacağını ön görmüştük, bile bile lades oldu belki ama sektörün en özel ve güzel işlerinden biri oldu." dedi.
Yönetmenliğini Ercan Şencan'ın yaptığı klibin çekimleri Çatalca'da gerçekleştirildi.
Sensin'in klibi 25 Mart’ta müzikseverlerle buluşacak.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|21/03-23/03
|Sağlık Bilimlerinde Araştırma Sempozyumu
|TIP EĞİTİMİ
|İZMİ
|27/03-30/03
|18. Nefroloji Kış Okulu
|NEFROLOJİ
|KIBR
|05/04-07/04
|TOD Nisan Kursu
|GÖZ...
|ANKA
|07/04-10/04
|41. PEDİATRİ GÜNLERİ ve 20. PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ
|ÇOCUK...
|İSTA
|12/04-13/04
|Hacettepe Radyoloji BT Kursu 2019
|RADYOLOJİ
|ANKA
|12/04-14/04
|Hedef Kanser 2019
|TIBBİ...
|KIBR
|10/04-14/04
|Türk Toraks Derneği 22. Yıllık Kongresi
|GÖĞÜS...
|ANTA