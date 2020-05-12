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Doktor Galip Berkan Dingiloğlu, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İzmir'de, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Galip Berkan Dingiloğlu korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.
Doktor Galip Berkan Dingiloğlu, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
12 Mayıs 2020 16:33 - İHA
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İzmir'de, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Galip Berkan Dingiloğlu korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

İzmir Tabip Odası üyesi ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Galip Berkan Dingiloğlu'nun korona virüsü testi pozitif çıkmıştı. Dr. Galip Berkan Dingiloğlu'ndan acı haber geldi. İzmir Tabip Odası, 64 yaşındaki doktorun hayatını kaybettiğini duyurdu. Dr. Galip Berkan Dingiloğlu'nun ölümü sağlık camiasını yasa boğdu.

Daha önce 3 doktor yaşamını yitirmişti

İzmir'de daha önce de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde uzun yıllar doktorluk yapan Nihat Dayanıklı (70) ile bir ambalaj firmasında iş yeri hekimliği yapan Dr. Muharrem İdiz ve kardeşi Dr. Nuri İdiz korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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