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Doktor hakemden saha dışı ilk müdahale!
Konya'nın Karapınar ilçesinde Osmaniye'ye maç yönetmeye giden doktor hakem Raşit Yorgancılar, yolda karşılaştığı bir otomobil içerisinde hareketsiz duran sürücüye ilk müdahaleyi yaptı.
Doktor hakemden saha dışı ilk müdahale!
05 Mayıs 2018 -
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Konya Bölgesi C Klasman hakemi Yorgancılar, yarın Üçüncü Lig 3. Grup müsabakasında oynanacak Osmaniyespor ile Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor maçını yönetmek üzere Osmaniye'ye giderken, Karapınar ilçesi Ulus Mahallesi'nde yolun ortasında duran 42 FMN 54 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon başında hareketsiz kaldığını gördü. 

Sürücü Fehmi Kahriman'a ilk müdahaleyi otomobil içerisinde yapan Yorgancılar, daha sonra 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Sürücüyü sağlık ekiplerine teslim eden doktor hakem, daha sonra Osmaniye'ye hareket etti.

Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılan Kahriman da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hayatımı kurtaran kişiye teşekkür ediyorum. Ne olduğunu anlamadım.Yol ortasında rahatsızlandığımı hatırlıyorum. Kendisinden Allah razı olsun." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

rasit yorgancilar ilk yardim

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