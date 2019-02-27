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Doktor hasta yakını tarafından darbedildi: 'Elim ve burnumda kırıklar tespit edildi'
İstanbul’da uzman doktor, eski bir hastasının yakını tarafından yolu kesilerek darp edildi. Hastaneye kaldırılan ve yüzü tanınmayacak hale gelen doktor, “Kafamı yumruklayıp aşağı düşürdü. Tekme tokat girmeye başladı. Elim ve burnumda kırıklar tespit edildi” ifadelerini kullandı
Doktor hasta yakını tarafından darbedildi: 'Elim ve burnumda kırıklar tespit edildi'
27 Şubat 2019 - Hürriyet
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Hürriyet'te yer alan habere göre olay dün akşam saatlerinde Zeytinburnu metro durağında yaşandı. İddiaya göre, özel bir hastanede üroloji uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Hasan Cabbar'ın yolu mesai çıkışında eski bir hastasının oğlu tarafından kesildi. Tedavi sonrası babasının durumunun iyi olmadığını söyleyen ve tehditler savuran hasta yakını, doktordan harcadıkları parayı geri vermesini istedi. Ardından doktora saldıran zanlı, feci şekilde dövdü.

Aldığı darbelerle yere yığılan ve kendinden geçerek bayılan doktor Hasan Cabbar, sağlık ekipleri tarafından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Kolunda ve burnunda kırık olduğu tespit edilen doktor Cabbar, hastanede tedavi altına alındı. Kaçan saldırganın yakalanması için soruşturma başlatıldı.

“Sol elimde ve burnumda kırık tespit edildi”

Saldırı anının anlatan Op. Dr. Hasan Cabbar, “Zeytinburnu otobüs durağında indim. Otobüs durağından yürüyordum. Otoparkta hastanın küçük oğlu arkadan yaklaştı. Beni tehdit etmeye başladı. Para istedi, bende paranın olmadığını söyledim. ‘Kaç tane evin var, bir sürü gelirin falan var’ dedi. Saldırmaya başladı. Kafamı yumruklayıp aşağı düşürdü. Tekme tokat girmeye başladı. Sol elimde bir kırık tespit edildi. Burnumda kırık tespit edildi. Ağzım da ve dudaklarım da yumruktan dolayı hasar meydana geldi. Bayıldım bir anda kendimi devlet hastanesinde buldum” dedi.

Anahtar Kelimeler:

saglikta siddet hasan cabbar

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37
1) YZ (hekim)
27.02.2019 16:20:14
Çok geçmiş olsun. Gün geçtikçe sağlık personeline saldırılar artıyor. Artık yazacak bir şey de bulamıyorum. Bu ilk değil, son da olayacak malesef. :(
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34
2) Tüfekçi Cahit (Uzman Tabip)
27.02.2019 15:37:25
Op. Dr. Hasan Cabbar Bey geçmiş olsun
People
44
3) ömer hayyam (op.dr.)
27.02.2019 15:36:28
SAĞLIK BAKANININ DEDİĞİ GİBİ, SORUNLU BRANŞLARA AYNI MÜTEAHHİTLER GİBİ SİLAH TAŞIMA RUHSATI DERHAL VERİLMELİDİR...
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28
4) dr.mikro (hekim)
27.02.2019 14:08:57
Tek neden değil elbette ama önemli hasta ve yakınları bizleri parayla oynuyoruz sanıyorlar.Geçen bir sitede TTB nin bir araştırması ve Sağlık Bakanı'na mektubunu içeren şehir hastanelerinde nöbette hekimler 20 bin adım atıyor başlıklı bir haber çıktı.Altında yorumlar hep para üstüne 20 bin döner alan 20 bin adım atsın vs...Benim gibi binlerce hekim maaş artı sabit dönere çalışıyor.(PDC fazlası olduğumuz için ortalamadan alamıyoruz)

Bakanlıktan ricam herhangi bir ayı baz alarak toplam dağıtılan parayı hekim sayısına bölün ve açıklayın Türkiye'de hekim başına düşen ortalama gelir.

Diğer isteğim ve önerim arkadaş bize versinler kıdem ve dereceme eşit hakim savcı maaşı döner vs.onların olsun.Sonra açıklasınlar biz doktora hakim savcı kadar maaş veriyoruz.

Arkadaşımıza geçmiş olsun acil şifalar...
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47
5) Ahmet Taha (Üroloji Uzmanı)
27.02.2019 13:56:35
Bir sağlık çalışanı kendini savunmak için bir hasta veya hasta yakınını ciddi yaralamadığı sürece bu olaylara önlem alınmayacak anlaşılan o ki? Sağlık çalışanlarının aşığılanması, hakarete uğraması, yaralanması ve hatta ölmesi siyaset kurumunun umurunda değil ne yazık ki? Tersi umurlarında olacaktır.
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54
6) Barış gürcü (Doktor)
27.02.2019 13:44:22
Dünyanın neresinde acaba böyle olaylar her hafta oluyor ve bununla ilgili birsey yapılmıyor .Geçmiş olsun .
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35
7) Uzman Doktor (Hekim)
27.02.2019 13:23:46
Biz Cerrahlar artık ameliyat edeceğimiz hastanın tüm sülalesini sorgulamak durumunda kalacağız, daha önce hastaya nasıl faydalı oluruz derdik, şimdi hastadan zarar görürmüyüzün ötesine geçtik, hasta yakınları darp edermi i araştıracağız..Acil vakalar dışında,ameliyat öncesi, hasta ve yakınlarından , onam kağıdı ve herhangibir darp cebir olayına katılma durumunda tazminat ödeyeceğim belgesi imzalatalım bari........ŞAKA BİR YANA .Hekime yapılan şiddet böyle devam ederse, CERRAHİ İŞLEMLER yapılamaz hale gelecek......HEKİME ŞİDDET SAĞLIK SİSTEMİNİN VE TOPLUMUN BİR SORUNUDUR ...toplum olarak BUNU FARKEDELİM...
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55
8) ZEKİ CAN (CERRAH PİZZACI)
27.02.2019 13:16:30
Maalesef türkiyede doktorluğun bittiğinin resmidir.Bu olaylar zinciri maalesef bitmeyecek ALLAH Bizleri bu hale getirenleri kahretsin perişan etsin......
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56
9) Pork (Op.dr)
27.02.2019 12:48:14
Devletten dr lara ücretsiz beylik tabancası istiyoruz.
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42
10) yapay (zeka)
27.02.2019 12:47:04
Yazıklar olsun... Meslek yapılamaz hale geldi. Her hastayla temas, hastanın yakınlarını da içine alan onlar, kalabalık bir sülaleyse yüzler, hele aşiret benzeri bir yapılanmaysa binleri bulan vatandaşla karşı karşıya gelmek demek. Yüzbinlere varan bu ordunun içinden psikopatın, manyağın, magandanın ne zaman, nasıl ve nerde çıkacağı da belli değil.
Ne karate yeter, ne biber gazı....Tam da bu nedenle yapay zeka ve robotlar bu işi devralıcak.
Homo sapiens bittiiiii...
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