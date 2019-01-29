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Doktor hastanedeki odasında ölü bulundu: Ölüm nedeni araştırılıyor
Konya'da, Seydişehir Devlet Hastanesinde görev yapan doktor İsmail Cem Temel, odasında ölü bulundu.
Doktor hastanedeki odasında ölü bulundu: Ölüm nedeni araştırılıyor
29 Ocak 2019 - AA
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Alınan bilgiye göre, hastanenin kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Temel (32), gündüz girdiği ameliyatların ardından odasında istirahate çekildi. 

Bel ağrısı şikayeti nedeniyle serum tedavisi aldığı öğrenilen Temel'i odasında hareketsiz bulan temizlik görevlisi, hastane çalışanlarına haber verdi.

Sağlık görevlileri, doktorun öldüğünü belirledi.

Temel'in cenazesi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından hastanenin morguna kaldırıldı.

Temel'in eşinin de aynı hastanede cildiye uzmanı olarak görev yaptığı öğrenildi. 

Doktor İsmail Cem Temel'in ölüm nedeni araştırılıyor.

Anahtar Kelimeler:

seydisehir devlet hastanesi ismail cem temel

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People
53
1) Adnan Özpek (Genel Cerrah)
29.01.2019 12:26:39
Haberin satır aralarında çok anlamlı mesajlar var aslında, hekimleri anlamak isteyenler için. Gencecik bir KBB uzmanı arkadaşımız bel ağrısı çeke çeke serum ve ilaç takviyesiyle ameliyatlarına ve günlük rutin işlerine devam etmeye çalışıyor, acaba neden??? Bunlara yabancı değiliz aslında, meslek yaşantımız boyunca onlarca, yüzlercesine şahit olduğumuz ve yaşadığımız bir durum. Başka mesleklerde de böyle şeyler oluyor mudur acaba? Hiç zannetmiyorum.
Değerli arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar ve başsağlığı dilerim.
People
33
2) Frankie Bellevan (Tıp Doktoru)
29.01.2019 10:37:31
32 yaşındaki KBB Uzmanı Meslektaşımıza Allah Rahmet eylesin..
Mekanı Cennet olsun...
Eşine ailesine ve çalışma Arkadaşlarına Başsağlığı ve sabır dilerim..

Hekimler de Herkes Gibi insan...
Kimi zaman ölür , Kimi zaman dayanamaz intihar eder , Kimi zaman da öldürülür..
People
8
3) A (İ)
29.01.2019 10:18:25
En muhtemel ihtimal anafilaksi
People
11
4) se (uzman dr)
29.01.2019 10:14:24
Çok üzücü, sevenlerinin yakınlarının başı sağ olsun, Allah rahmet eylesin.
People
10
5) DAM (SAĞ. MEM.)
29.01.2019 10:07:29
Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.
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