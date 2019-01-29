Doktor hastanedeki odasında ölü bulundu: Ölüm nedeni araştırılıyor

Alınan bilgiye göre, hastanenin kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Temel (32), gündüz girdiği ameliyatların ardından odasında istirahate çekildi.
Bel ağrısı şikayeti nedeniyle serum tedavisi aldığı öğrenilen Temel'i odasında hareketsiz bulan temizlik görevlisi, hastane çalışanlarına haber verdi.
Sağlık görevlileri, doktorun öldüğünü belirledi.
Temel'in cenazesi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından hastanenin morguna kaldırıldı.
Temel'in eşinin de aynı hastanede cildiye uzmanı olarak görev yaptığı öğrenildi.
Doktor İsmail Cem Temel'in ölüm nedeni araştırılıyor.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|07/02-09/02
|2. Hematolojil Nadir Hastalıklar Kongresi
|HEMATOLOJİ
|KIBR
|07/02-09/02
|4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi
|AİLE...
|İZMİ
|08/02-09/02
|8. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi
|KARDİYOLOJİ
|ANTA
|07/02-09/02
|Turk-Mus 4 Multidisipliner Ultrasonografi Sempozyumu
|MULTİDİSİ...
|ANKA
|07/02-09/02
|TURK-MUS IV Multidisipliner Ultrasonografi Sempozyumu
|MULTİDİSİ...
|ANKA
|13/02-14/02
|Türk Toraks Derneği 18. Kış Okulu ve 16. Mesleki Gelişim Kursu
|GÖĞÜS...
|ANTA
|15/02-16/02
|18. Ege Diz Cerrahisi ve Artroskopi Günleri
|ORTOPEDİ...
|İZMİ