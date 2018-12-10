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Doktor hastanın burnundaki tamponu almadı iddiası: Başhekim talimatı ile genç kız ameliyata alındı
Bursa'da burnundan ameliyat olan genç kız, iddiaya göre çürümeye başlayan tamponu bir türlü doktora çıkartamadı. Burnundan yeşil sular ve kötü kokular gelmeye başlayınca tekrar hastaneye giden genç kıza kadın doktor cımbız ve makas vererek, "Git tuvalette kendin çıkar" diye azarladı
Doktor hastanın burnundaki tamponu almadı iddiası: Başhekim talimatı ile genç kız ameliyata alındı
10 Aralık 2018 - İHA
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Olay, Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde meydan geldi. Beş çocuk annesi H.K, iki hafta önce ameliyatla burnundaki kemiği aldıran 17 yaşındaki kızı S.K. ile birlikte burnunda bulunan tamponu aldırmak için hastaneye gitti. İki haftadır burnunda bulunan tampon ve dikişlerin artık çürümeye başladığını kızının canının yandığını söyleyen anne, artık bunların alınması için Dr. D.Y'ye rica bulundu. Burunda çürüyen tamponun kızına dayanılamayacak acılar verdiğini dile getiren H.K, doktordan bayıltarak almasını istedi. İddiaya göre doktor, annenin eline cımbız ve makas verip, "Al bu ekipmanları ver kızına, gitsin tuvalette kendi alsın'' dedi.

'BEN BAYILMASIN DİYE YALAN SÖYLEDİM'

Şok olan acılı anne H.K., olayı şöyle anlattı; "İki hafta önce kızım burundaki kemiğinin aldırmak için ameliyat oldu. Burnunda dikiş ve tamponlar var. Hastaneye geldiğimizde 'Şu an alamam' diyerek geri yolladı. Akabinde biraz zaman geçti, tekrar geldik. Çünkü bu tamponlar içeride çürümeye başladı. Beynine zarar veriyor kızımın. Uykusu bitti. Evi pis bir koku sarmaya başladı burnundakilerden dolayı. Ağzına yeşil ve kokulu akıntılar geldiğini söyledi. Bunun üzerine tekrar geldik. Doktor hanım, 'Biz bunu yapamıyoruz' dedi. Ben de 'Uyuşturun' dedim. 'Uyuşturuyorum' dedi ve hiçbir şey yapmadı. Akabinde bizi cuma günü tekrar çağırdı. 'Pazar günü akşam saat on ikiden sonra bir şey yemesin, pazartesi günü bayıltarak alacağım' dedi. 'Çünkü çocuğa zarar vermeye başladı' dedi. Bu sabah sekiz buçukta çocuğumu aç olarak buraya getirdim . Yapacak diye beklerken bana, 'Ben yalan söyledim, kusmasın bayılmasın diye' dedi. Kızım acıya dayanamadığını söyledi. Bunun üzerine elindeki cımbız ve makası verip, 'Bunları kızına ver, tuvalette kendi alsın' diyerek azarladı. Güvenlik kamerası kayıtlarında da var zaten. Özellikle odasından elimde kameraya tutarak çıktım. Kayıtları incelesinler. Sonra ekipmanları alıp kızımın yanına gidip, 'Anneciğim, bunları alıp sen çıkaracakmışsın' dedim. Kızım, 'Anne, böyle saçmalık mı olur? Ben doktor muyum? Tuvalet mikrop kaynıyor' dedi" diye konuştu.

HASTANE YÖNETİMİ DE ŞAŞKINA DÖNDÜ

Olayın ardından hastane yönetimine giden öfkeli anne H.K, orada bulunan yetkililere elindeki makas ve cımbızı göstererek durumu anlattı. Yetkililerle konuşan H.K., ''Olanları bir bir anlattım. Beni o şekilde elimdekilerle görünce hemen yardımcı oldular. Zaten olay başhekimliğe intikal etti. İki dakika sonra bir telefon geldi ve başka bir doktora yönlendirildim. O doktor da lokal anestezi ile hemen alacağını, bu işi bugün bitireceğini söyledi. Bu sırada hemşire gelerek elimdeki aparatları istedi. Başka hastada kullanacakmış. Elimdekileri vermedim. Elimdeki aparatlarla dışarı çıktım, güvenlik de almaya çalıştı, ancak vermedim'' dedi.
Yaşananların ardından olaya müdahale olan başhekimin talimatıyla kız ameliyata alındı. 

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