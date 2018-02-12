Doktor, hemşire ve sağlık görevlileri kanser için dans etti

Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü ile TEKİRA AVM tarafından kanser hastalığında erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla dans gösterisi yapıldı.

TEKİRA AVM'de düzenlenen etkinlikte aralarından doktor, hemşire ve sağlık görevlilerinden oluşan 15 kişilik dans grubu kanserde erken teşhisin önemine dikkati çekmek amacıyla dans gösteri yaptı. Gösteriye Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir yaptığı açıklamada bu hastalık risklerini taşıyan vatandaşların Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) gitmeleri gerektiğini belirterek, "Erken teşhisin hayat kurtardığını dile getiren Becerir,

"Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü ve KETEM erken teşhis arama ile birlikte organize ettiği bir program düzenledik. Kanserde erken teşhisin önemi vatandaşlara anlatmak istedik bu programla. Erken teşhisin önemine dansla dikkat çekti arkadaşlarımız. Dans grubundaki arkadaşlarımız da sağlık çalışanlarından oluşuyor. İnşallah vatandaşlarımıza erken teşhisin önemini anlatabilmişizdir. Eğer geç kalırsak yaşam süremiz kısalır. Çektiğimiz acı ve ızdıraplar artıyor. Kanser ölüm sebeplerinin ilk üçünde her zaman, Bu yüzden erken tanı çok önemli. Erken teşhisi yaptırırsak tedaviye daha çabuk cevap alabiliriz. Bu hastalığın belirtilerini taşıyan vatandaşlarımız KETEM merkezine başvurmalıdırlar" dedi.

Dans gösterisinin sonunda vatandaşlar ve dans grubuna eşlik ederek destek oldu.