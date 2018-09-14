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Doktor kayıt dışı kürtaj yaptığı iddiası ile tutuklandı... Eşi iftira dedi!
Muğla'nın Milas ilçesindeki hastanede görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. K.K., kayıt dışı kürtaj yaptığı iddiasıyla tutuklandı, buna aracı olduğu öne sürülen tıbbi sekreter S.O. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Doktor kayıt dışı kürtaj yaptığı iddiası ile tutuklandı... Eşi iftira dedi!
14 Eylül 2018 - DHA
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Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. K.K. ile tıbbi sekreter S.D., kayıt dışı kürtaj yapıldığına yönelik iddiaların ardından geçen çarşamba günü polis tarafından gözaltına alındı. Ayrıca Dr. K.K.'nın, bazı hastalara daha iyi muamele yapılması için yakınlarından para istediği de iddia edildi. Evlerinde gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Dr. K.K. tutuklanırken, S.D. ise adliye kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

DOKTORUN EŞİ 'İFTİRA' DEDİ

K.K.'nın eşi S.K. ise Facebook hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Minicik yüreklerinizin dünyaya gelmesinde yardımcı olan, Milas halkına, hastalarına gerçekten değer veren sevgili eşim ve sekreteri üzerine atılmış haksız bir iftiradan dolayı gözaltına alınmıştır. Meyve veren ağaç taşlanırmış arkadaşlarım. Buna istinaden beni, doktorunuzu ve sekreterimizi lütfen yalnız bırakmayın. Eşimin mesleğini hakkıyla yaptığına inanan herkesi, Milas Adliyesi önünde desteğe bekliyorum."

Anahtar Kelimeler:

75 yil devlet hastanesi kadin dogum kurtaj

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