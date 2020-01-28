Doktor kızını öldürmüştü, o baba ve eşi boşandı

Boşanma aşamasında olduğu eşine ulaşmak için aracına GPS cihazı yerleştirip takip ettiği doktor kızını öldüren Mustafa Ali Yılmaz ve eşi Gülden Yılmaz boşandı

28 Ocak 2020 - AA