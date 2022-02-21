Doktor maaşıyla kafayı bozan Ekşi Sözlük'ten yeni başlık: 'Migros çalışanlarının doktorlardan fazla kazanması'

MEDİMAGAZİN - Ekşi sözlükte, doktor maaşları konusunda açılan başlıklara bir yenisi daha eklendi.

@DahiliyeDoktoru isimli Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, çöpçünün doktordan daha fazla maaş alması, hostesin doktordan daha fazla para kazandığı ülke ve çiğköftecilerin doktordan fazla para kazanması başlıklarına bir yenisi daha "Migros çalışanlarının doktorlardan fazla kazanması" başlığıyla eklendi.

Ekşi Sözlük yazarlarının gündeminde olan "Migros çalışanlarının doktorlardan fazla kazanması" başlığıyla doktor maaşları hakkında bir çok entry girildi. Bazı hekim yazarlar hekim maaşlarının değersizliğine "Bunca çabanın karşılığında aldığım maaş ne? Bir Trendyol kuryesi veya Migros çalışanı kadar veya bir tık üstü." sözleriyle tepki gösterirken bazı yazarlar ise "4 yıl okuyan mühendisler de tezgahtarlık yapıyor" şeklinde yorumda bulundu.

Açılan başlığa gelen bazı yorumlar ise şöyle:

Bir doktor olarak bana bile itici geliyor şu yazdıklarınız. Burada böyle saçma yazılar ve kıyaslamalar yaparak sadece meslek onurumuzu bitiriyorsunuz. Buralarda ağlayarak veya ergence yazılar yazarak bir kazanım veya bilinçlenme olmuyor işte. Aksine antipatik bir durum gelişiyor hepimiz adına.

Önce Trendyol işçilerinin zaferi ve aylıkları neredeyse 15 bin civarına dayanmış şimdi de Migros çalışanlarının zaferi.

Bir doktor olarak gerçekten nefret ediyorum bu ülkeden. 6 senelik tıp eğitimi, Doğu görevi, zorunlu nöbetler. 29 yaşındayım ama görünüşüm 40. O kadar ağır şartlarda çalışıyorum ki sosyalliğim kalmadı. Peki bunca çabanın karşılığında aldığım maaş ne? Bir Trendyol kuryesi veya Migros çalışanı kadar veya bir tık üstü.

Şimdi soruyorum size bizim bu hallerimizi okumuş insanların bu halini görenler okur mu? Z kuşağı okuyup mühendis veya doktor olmak ister mi?

Her gün televizyonda bir şiddet haberi doktorlara karşı. Bunu gören genç kardeşimiz zaten kurye de bu parayı alıyor ne gerek var benim okumama der okumaz. Bu ülke de doktorsuz, mühendissiz kalır.

Az kaldı ama almanca kursuna başlayalı 5 ay oldu. İngilizce zaten biliyorum kursum bitsin başvurularımdan olumlu sonuçlar gelsin siz o zaman görün doktorlarla sabah akşam dalga geçmeyi. Doktorsuz kalın da görün.

Başlıktakiler laf anlatmaya çalışan 3-5 gariban hekim, diğerleri doktor linçlemek için yer arayan işin aslı kafası en azından bu konuda çalışmayan birkaç bana mı okudunuz kardeşimci

Buram buram troll kokmaya başlamış doktor vs x maaşı başlıklarından biri daha...

Koca ülkenin tek kıstası doktor maaşı oldu. Ya size biz cumhurbaşkanı maaşı verelim ama sonra Ali Koç bizden fazla kazanıyor diye ağlamayın sonra. 6 yıl okuyup görece iyi bir maaşınız var, 4 yıl okuyan mühendis veya herhangi bir lisans mezunu tezgahtarlık yapıyor canım kardeşim. İnsanların maaşlarını bırakın artık.

Doktorların çaycıyla kıyaslaması ne kadar itici gelse de haklılar. Orta derece doktorun bir influencer kadar kazanması gerekir. Gelişmiş ülkelerde durum budur.