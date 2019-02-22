Doktor milletvekili Çokal: Sağlık alanında istihdam yetersiz

Dr. Çokal, Sağlık elemanlarının istihdamında bugün çok büyük problemler yaşanmaktadır. Örneğin; Fizyoterapist, Patolog, Paramedikler, radyoloji teknikerleri, ameliyathane teknikerleri, diyaliz teknikerleri, Perfüzyonistler ve bu bölümler gibi onlarcası… Günümüzde sağlık personeli yetiştiren üniversitelerde de birçok bölüm açılarak mezun işsizler ordusu yaratılmıştır dedi.

Sağlık alanında istihdam konusunda soru önergeleri ve meclis araştırma önergeleri veren Dr. Çokal, açılan kadroların çok az ve yetersiz olduğunu vurguladı. Sağlık elamanlarına kadro verilmemesinin nedeni kaynak bulamadıkları bahanesi olamaz diyerek eleştirdi. “Sağlık Bakanlığı; araç ve bina giderlerine toplamda 823 milyon civarı kaynak ayırmış ise, sağlık personellerinin de kaynak yok bahanesiyle atama yapılmama şansı bulunmamaktadır “ diyerek sözlerine devam etti.

Türkiye’nin dört bir yanından şahsını ziyarete gelerek sorunlarını anlatan bölüm mezunu öğrencilerin olduğunu vurgulayan Dr. Çokal, bu arkadaşlarımızın sorunlarına kendi evlatlarım gibi dertleneceğime ve çözüm yolları arayacağıma söz veriyorum dedi. Ayrıca sağlık alanında tüm sorunlarla ilgilendiğini dile getiren Dr. Çokal, bu arkadaşlarımızın mecliste sesi olmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

