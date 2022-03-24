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Doktor oğlu televizyondan haykırmıştı: O cinayete ilişkin 7 gözaltı
Konya'da, Dr. Osman Büyükşen'in anne ve babası Metin ile Necla Büyükşen çiftinin maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Buna göre soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı
Doktor oğlu televizyondan haykırmıştı: O cinayete ilişkin 7 gözaltı
24 Mart 2022 16:13 - AA
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

AA'da yer alan habere göre cinayetle ilgileri olabileceği değerlendirilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Müge Anlı'nın programına çıkan Dr. Osman Büyükşen: Anne-babamın katilini bulun!

 

Ne olmuştu?

Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de evlerinde maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ve Necla (54) Büyükşen çifti hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı.

Çiftin çocuk doktoru oğlu Osman Büyükşen ise cinayetin aydınlatılabilmesi için sosyal medyada ve televizyon programlarına katılıp, anne ve babasının katilini aramaya başladı. 

Olaya ilişkin 13 Temmuz'da yeniden soruşturma başlatılmış, jandarma ekiplerince 25 şüpheli yakalanmıştı.

Doktor Osman Büyükşen anne babasının katilini arıyordu: Cinayet şüphelisi 24 kişi gözaltına alındı

Tutuklu sanık cezaevinde hayatını kaybetmişti

Sorgulama neticesinde adliyeye sevk edilen zanlılardan Esra T. ile Abdullah B. "kasten öldürmeye azmettirme", Mustafa O. ve Zekeriya O. da "kasten öldürmeye yardım etme" suçlamasıyla tutuklanmış, 21 kişi jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Jandarma ekiplerince yapılan çalışma neticesinde Ankara'da yakalanan Afganistan uyruklu şüpheli A.U. da çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla tutuklanan Afganistan uyruklu A.U. ile Zekeriya O. adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti

Tutuklu sanıklardan Mustafa O. ise cezaevinde rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Anahtar Kelimeler:

konya dr osman buyuksen buyuksen cinayeti gozalti

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