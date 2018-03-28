Doktor Öğretim Üyesi unvanının kısaltması belli oldu

YÖK tarafından, üniversitelere gönderilen yazıya göre, uygulamalarda birlikteliği sağlamak ve yazışmaları standart hale getirmek amacıyla "Doktor Öğretim Üyesi" unvanı için kullanılacak kısaltma belli oldu.
Buna göre, "Doktor Öğretim Üyesi" unvanının kısaltması, Dr. Öğr. Üyesi şeklinde kullanılacak.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|26.03-25.04
|Diş Hekimi Arıyoruz
|Personel Arayanlar
|23.03-22.04
|artroskopi
|Tıbbi Cihaz
|20.03-19.04
|EMEKLİ ORTOPEDİ UZMANI
|Personel Arayanlar
|19.03-18.04
|Kolposkopi Cihazı
|Tıbbi Cihaz
|19.03-18.04
|Branş hekimi ihtiyacı
|Personel Arayanlar
|16.03-15.04
|BRANŞ DOKTORLARI ARANIYOR
|Personel Arayanlar
|16.03-15.04
|BRANŞ DOKTORLARI ARANIYOR
|Personel Arayanlar
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|29/03-31/03
|17. Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri
|GASTROENT...
|İSTA
|04/04-08/04
|11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıklar Kongresi
|ÇOCUK...
|ANTA
|18/04-21/04
|12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi
|GASTROENT...
|İZMİ
|18/04-22/04
|2. Uluslararası İnsan Mikrobiyotasının Sağlığımıza ve Hastalıklara Etkileri Kongresi
|ENDOKRİNO...
|ADAN
|26/04-29/04
|16. Hipertansiyon ve Kardiyovasküler Hastalıklar Kongresi
|KARDİYOLOJİ
|MUĞL
|03/05-06/05
|9. Ulusal Haseki Tıp Kongresi
|DİĞER
|ANTA
|09/05-13/05
|V. Balkan Ülkeleri Anestezi Günleri
|ANESTEZİY...
|GAZİ