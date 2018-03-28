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Doktor Öğretim Üyesi unvanının kısaltması belli oldu
YÖK tarafından uygulamalarda birlikteliği sağlamak ve yazışmaları standart hale getirmek amacıyla "doktor öğretim üyesi" unvanının kısaltması belirlendi.
Doktor Öğretim Üyesi unvanının kısaltması belli oldu
28 Mart 2018 -
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YÖK tarafından, üniversitelere gönderilen yazıya göre, uygulamalarda birlikteliği sağlamak ve yazışmaları standart hale getirmek amacıyla "Doktor Öğretim Üyesi" unvanı için kullanılacak kısaltma belli oldu.

Buna göre, "Doktor Öğretim Üyesi" unvanının kısaltması, Dr. Öğr. Üyesi şeklinde kullanılacak.

Anahtar Kelimeler:

doktor ogretim uyesi

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