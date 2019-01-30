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Doktor öğretim üyesinden ilk yardım açıklaması: 'İki günlük standart eğitim ile hayat kurtarılabilir'
İzmir Bakırçay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde görevli Doktor Öğretim Üyesi Aliye Okgün Alcan, ilk yardım eğitimi almanın önemine dikkati çekerek, iki günlük standart ilk yardım eğitimlerinin hayat kurtarabileceğini belirtti.
Doktor öğretim üyesinden ilk yardım açıklaması: 'İki günlük standart eğitim ile hayat kurtarılabilir'
30 Ocak 2019 - AA
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Alcan, yaptığı açıklamada, gündelik hayatta trafik kazası, ev ve iş kazası, kalp krizi, boğulma, elektrik çarpması, sıcak ya da soğuk çarpması gibi ilk yardım gerektirebilecek olaylarla sıkça karşılaşıldığını kaydetti.

Bu gibi durumlarda ilk yardım uygulamalarının hayat kurtarabileceğini vurgulayan Alcan, "Bunun için ilk yardım eğitimi almak gerek. İlk yardım eğitim merkezlerinden alınabilecek 2 günlük eğitim sayesinde insanlar hiç tanımadıkları kişilerin hayatını kurtarabilir. Olay yerine ambulansın ulaşması ortalama 8 dakika sürmektedir. Ancak kalp durması ve hava yolu tıkanması gibi yaşamı tehdit eden durumlarda ilk 4 dakika içinde hastaya müdahale edilirse hastanın yaşama şansı oldukça artmaktadır." ifadelerini kullandı.

Doktor Öğretim Üyesi Alcan, ilk yardımda temel prensibin hastanın durumunun daha kötüye gitmesini önlemek olduğunu dile getirerek, yanlış uygulamaların kişinin hayatını daha fazla tehlikeye sokabileceğinin altını çizdi.

Anahtar Kelimeler:

ilk yardim ilk yardim egitimi

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