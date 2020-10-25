Doktor oğuldan, babaya hayat hediyesi

İZMİR-Azerbaycan Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde anestezi alanında ihtisas yapan doktor Tural Muradlı için Türkiye ikinci vatanı oldu. Kız kardeşi Tavat Muradlı (29) da Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisi olan Muradlı, babasının sağlık sorunlarının çözümü için Türkiye'yi seçti. Muradlı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yaşayan babası Hüseyn Muradlı'nın karaciğer nakli olması gerekince İzmir'deki Kent Hastanesi'ne başvurdu. 20 Ağustos günü, baba-oğul ameliyata alındı. Tural Muradlı’dan alınan karaciğer dokusu, baba Muradlı'ya başarıyla nakledildi.



Babasına yaklaşık 8 yıl önce siroz tanısı koyulduğunu belirten Tural Muradlı, "Babamın yapılan son kontrolünde karaciğerinde iki tane 2'şer santimlik kitle saptandı. Bunun üzerine nakil kararı alındı. Babamın siroz olmasının nedeni ise diyabete bağlı kısaca NASH denilen karaciğer yağlanmasıydı. Daha sonra kanser gelişti. Nakilden sonra ikimiz de çok iyiyiz. Ben evlatlık görevimi yaptım. Benim yerimde babam olsa o da aynısını yapardı. Babama canım feda, helal olsun" diye konuştu.



Öte yandan İzmir Kent Hastanesi Karaciğer Nakli ve Hepatobiliyer Cerrahi Bölümü kurucu başkanı Prof. Dr. Murat Kılıç; Opr. Dr. Cahit Yılmaz, Opr. Opr. Dr. Rasim Farajov, Opr. Dr. Zaza Lakobadze'den oluşan ekibin gerçekleştirdiği nakle yol açan NASH hastalığıyla ilgili şunları söyledi;



"Alkolün toksik etki yaratarak karaciğerde yağlanmaya, bu yağlanmanın da siroza yol açtığı biliniyor. Kısaca NASH (nonalkolik steatohepatit) denilen karaciğer yağlanmasının ise alkol kullanımıyla bir ilgisi yok. Karaciğeri alkol dışında diyabet, insülin direnci, obezite gibi hastalıklar yağlandırıyor, tedavi edilmediğinde siroza çeviriyor. NASH karaciğer sirozu yaptığı için aynı zamanda da diğer sirozlar gibi karaciğer kanseri nedeni. Azerbaycan'dan gelen bu hastamızın da nakil olmasına yol açan neden NASH. NASH diyabete bağlı gelişirken, ardından da kansere yol açmış. Hastamıza meslektaş oğlundan nakil gerçekleştirildi. İkisinin de sağlık durumu iyi. Kontrole gelip gidiyorlar. Donörün doktor olması bu nakle farklı bir anlam kattı. Meslektaşımız bu kez babası için hayat kurtarıcı ayrıca organ nakli için anlamlı bir örnek oldu."