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Doktor oğullarını ziyarete giden baba depremde yaşamını yitirdi
İzmir'de görev yapan oğullarını ziyarete giden Ali Bildirici Rıza Bey Apartmanı'nın enkazı altında kalarak hayatını kaybetti.
Doktor oğullarını ziyarete giden baba depremde yaşamını yitirdi
01 Kasım 2020 19:54 -
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Muğla'dan eşiyle İzmir'de yaşayan ikiz doktor çocuklarını ziyarete giden Ali Bildirici, depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazı altında kalarak hayatını kaybetti.

İzmir'de görev yapan oğulları Çağlar ve Çağdaş'ı ziyarete giden Ali-Gülgün Bildirici çifti, oğullarının Rıza Bey Apartmanı'ndaki evindeyken deprem meydana geldi. Depremde yıkılan binanın altında kalan Ali Bildirici yaşamını yitirirken, eşi enkazdan sağ çıkarıldı.

Bildirici'nin cenazesinin, Seydikemer ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Deprem sırasında çiftin doktor çocuklarının hastanede görevde oldukları öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:

izmir deprem doktor

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