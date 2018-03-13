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Doktor olmadan epilasyon yapan güzellik uzmanının beraat kararı Yargıtay'dan döndü
Yargıtay'dan güzellik salonlarının epilasyon uygulamasına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirecek bir karar geldi. Doktor olmadan epilasyon yapan güzellik uzmanının beraat kararı Yargıtay'dan döndü
Doktor olmadan epilasyon yapan güzellik uzmanının beraat kararı Yargıtay'dan döndü
13 Mart 2018 -
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Yargıtay'ın kararına konu olay 2013 yılında Gaziantep'te yaşandı. Bir güzellik salonunda lazer epilasyon yaptıran E.K., tedaviden sonuç alamayınca parasının iadesini istedi. Güzellik uzmanı E.A.'nın parayı iade etmemesi üzerine, suç duyurusunda bulundu. Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, doktor olmayanların hasta tedavi etmesini yasaklayan kanun hükmüne aykırı davrandığı suçlamasıyla güzellik uzmanı E.A. hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve adli para cezası istemiyle dava açtı. Gaziantep 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada dinlenen davacı E.K., "Epilasyon işlemi sırasında kaşımda derin bir yara oluştu, ancak bir yıl sonra kapandı. Şikayetçiyim. Bin 100 TL civarında bir ödeme yaptım, ancak tedaviden bir sonuç alamadım" dedi.

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KARARNAME ÇIKTI

Güzellik uzmanı E.A. ise "Güzellik salonlarının bu işlemi doktorsuz yapacağına dair mahkeme kararı vardır. Benden, seansları bittiği halde ödediği ücreti geri istedi. Kendisiyle uzlaşmaya çalıştık ancak uzlaşma olmayınca bizi şikayet etti. Parasını da karakola ifade verdikten 1 hafta sonra ödedim" diye konuştu. Mahkeme, sanık E.A.'nın beraatine karar verdi. Kararda, güzellik salonunun sağlık kuruluşu statüsünden çıkarılmış olması sebebi ile yapılan müdahalenin tıbbi müdahale niteliği taşımadığı, bu nedenle doktor nezaretinde yapılmasının da zorunlu olmadığı belirtildi.

Yerel mahkeme kararı müşteki E.K. tarafından temyiz edildi. Bu sırada Danıştay 15. Dairesi, güzellik salonlarının sağlık ve uzman yeterliliği olmaması sebebiyle lazer epilasyon, IPL ve foto epilasyon işlemleri yapmalarını durdurdu. Bu karar sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mart 2017'de, "Güzellik uzmanlarının tıbbi cihaz kapsamına girmeyen cihazları kullanarak tıbbi amaçlı olmayan işlemleri yapabilmesi ve bu uzmanların sahip olması gereken belgeleri düzenleyen" kararnameyi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güzellik uzmanlarına hitabı sırasında canlı yayında imzaladı.

Kararname ile güzellik uzmanları tıbbi cihaz kapsamına girmeyen cihazları kullanarak tıbbi amaçlı olmayan işlemleri yapma yetkisi elde etti. Yargıtay'ın bu kararnamenin yayımlanmasından 9 ay sonra (18 Aralık 2017) verdiği kararda, "IPL cihazı kullanarak, lazerli epilasyon işlemi yapan sanığın eyleminin hasta tedavi etmek kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine dair dermatoloji uzmanından alınacak bilirkişi raporu ile Sağlık Bakanlığı'nın güzellik uzmanlarının tedavi amaçlı olmayan IPL cihazlarını kullanabileceğine ilişkin genelgesine yönelik davanın akıbeti de araştırılıp sonucuna göre karar verilmesi gerektiği gözetilmelidir" denildi. Şimdi mahkeme, Yargıtay'ın bozma kararında belirttiği hususları araştırarak, yeni bir hüküm tesis edecek.

Anahtar Kelimeler:

yargi karari guzellik uzmani dermatoloji uzmani epilasyon

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