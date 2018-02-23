Doktor ormanlık alanda darp edilmiş halde bulundu

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde Kozlu ilçesine bağlı Örencik Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yerde darp edilmiş olarak yatan erkek şahsı gören kaporta ustası Mehmet Ertuğrul, durumu jandarma ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahelenin ardından yaralıyı Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılarak tedaviye başladı.

Jandarma ekipleri çevrede yaptıkları inceleme sonucunda şahsın üstünde kimlik çıkmayınca kişinin kolundaki dövmeden yola çıkarak şahsın Doğa fotoğrafçılığı ile tanınan ve Aile Sağlığı Merkezi Hekimi olarak görev yapan Dr. Hasan Koca, olduğu bilgisine ulaştı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından darp edilip ormanlık alana bırakıldığı öğrenilen Koca'nın sabah saatlerine kadar soğukla mücadele ettiği ortaya çıktı.

Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner, olayın ardında Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezine gelerek tedavi altına alınan Dr. Hasan Koca'nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Yoldan geçerken Dr. Hasan Koca'yı bulup jandarmayı ve sağlık ekiplerini arayan Mehmet Ertuğrul; "Sabah saat 8 civarında çarşıya gelirken yolda yaralı birini gördük. Kardeşim arabandan inip baktı. Hemen jandarmayı ve sağlık ekiplerini haber verdik. Şahsın durumu kötüydü. Hiç hareket etmiyordu" dedi.

Jandarma ve polis ekipleri Koca'yı darp edip ormanlık alana atan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışmasını geniş çaplı sürdürüyor. Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilen doktorun kaldırıldığı hastanedeki tedavisi ise sürüyor.



ÖDÜLLÜ DOKTOR

Acılık Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Hasan Koca, kentte çektiği fotoğraflarla ulusal ve uluslararası yarışmalarda aldığı başarılarla tanınıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığınca, Zonguldak Merkez Aile Sağlığı Merkezinde görevli bir hekimin kimliği belirsiz kişilerce darp sonucu ağır yaralandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zonguldak Merkez Aile Sağlığı Merkezinde görevli bir hekimimiz, kimliği belirsiz kişilerce darbedilerek ağır yaralanmıştır. Bülent Ecevit Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak yoğun bakıma alınan hekimimizin hayati tehlikesi devam etmektedir.

Olayla ilgili emniyet güçlerimizin başlatmış olduğu soruşturma sürmektedir. Saldırıyı kınıyor, hekimimize acil şifalar diliyor, ailesi ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

