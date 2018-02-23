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Doktor ormanlık alanda darp edilmiş halde bulundu
Zonguldak'ta Fotoğraf sanatçısı ve Merkez Acılık Aile Sağlığı Merkezi Hekimi olarak görev yapan doktor, sabah saatlerinde köy yolu yakınlarında darp edilmiş halde bulundu. Kimliği kolundaki dövmeden anlaşılan doktorun durumunun ağır olduğu, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.
Doktor ormanlık alanda darp edilmiş halde bulundu
23 Şubat 2018 -
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Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde Kozlu ilçesine bağlı Örencik Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yerde darp edilmiş olarak yatan erkek şahsı gören kaporta ustası Mehmet Ertuğrul, durumu jandarma ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahelenin ardından yaralıyı Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılarak tedaviye başladı.

Jandarma ekipleri çevrede yaptıkları inceleme sonucunda şahsın üstünde kimlik çıkmayınca kişinin kolundaki dövmeden yola çıkarak şahsın Doğa fotoğrafçılığı ile tanınan ve Aile Sağlığı Merkezi Hekimi olarak görev yapan Dr. Hasan Koca, olduğu bilgisine ulaştı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından darp edilip ormanlık alana bırakıldığı öğrenilen Koca'nın sabah saatlerine kadar soğukla mücadele ettiği ortaya çıktı.

Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner, olayın ardında Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezine gelerek tedavi altına alınan Dr. Hasan Koca'nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Yoldan geçerken Dr. Hasan Koca'yı bulup jandarmayı ve sağlık ekiplerini arayan Mehmet Ertuğrul; "Sabah saat 8 civarında çarşıya gelirken yolda yaralı birini gördük. Kardeşim arabandan inip baktı. Hemen jandarmayı ve sağlık ekiplerini haber verdik. Şahsın durumu kötüydü. Hiç hareket etmiyordu" dedi.

Jandarma ve polis ekipleri Koca'yı darp edip ormanlık alana atan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışmasını geniş çaplı sürdürüyor. Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilen doktorun kaldırıldığı hastanedeki tedavisi ise sürüyor.


ÖDÜLLÜ DOKTOR

Acılık Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Hasan Koca, kentte çektiği fotoğraflarla ulusal ve uluslararası yarışmalarda aldığı başarılarla tanınıyor. 

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığınca, Zonguldak Merkez Aile Sağlığı  Merkezinde görevli bir hekimin kimliği belirsiz kişilerce darp sonucu ağır  yaralandığı bildirildi. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zonguldak Merkez Aile Sağlığı Merkezinde görevli bir hekimimiz,  kimliği belirsiz kişilerce darbedilerek ağır yaralanmıştır. Bülent Ecevit Eğitim  ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak yoğun bakıma alınan hekimimizin hayati  tehlikesi devam etmektedir.

Olayla ilgili emniyet güçlerimizin başlatmış olduğu soruşturma  sürmektedir. Saldırıyı kınıyor,  hekimimize acil şifalar diliyor, ailesi ve  yakınlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
 

Anahtar Kelimeler:

siddet saldiri dr hasan koca

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People
3
1) Sağlıkta Şiddet Sona (ERSİN)
26.02.2018 08:29:56
Sağlıkta şiddet sona ERSİN!!!
III. TTB SAĞLIKTA ŞİDDET YASA TASARISI YASALAŞSIN!

Sağlık alanındaki şiddet, sağlık hizmet sunumunun hemen tüm aşamalarında yaygın ve ciddi bir sorun haline dönüşmüştür. 17 Nisan 2012 tarihinde Gaziantep’de genç bir göğüs cerrahı olan Dr. Ersin Arslan’ın bir hasta yakını tarafından bıçaklanarak öldürülmesinden sonra hekimler ve sağlık personeli tüm ülkede sağlıkta şiddete karşı acil önlemler alınması için iş bırakmış, toplantı ve gösterilerle sorunun yakıcılığını ilgililere ve topluma anlatmaya çalışmıştır. Bu çabaların ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından “Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddet Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu” kurulmuştur. Komisyon Raporunda sağlıkta şiddetin önlenmesi için TTB’nin uzun yıllardır önerdiği gibi sağlık personeline yönelik şiddeti ayrı bir suç tipi olarak düzenleme önerisi de yer almıştır.

2 Ocak 2014 günü kabul edilen 6514 Sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 3359 sayılı “Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu”na Ek 12. Madde eklenmiştir. Ek Madde ile sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçunun 5271 sayılı “Ceza Muhakemesi Kanunu”nun 100. Maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında tutuklama nedeni varsayılan suçlardan olduğu düzenlenmiş, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel de, bu görevleriyle bağlantılı olarak kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılmıştır.

Bununla birlikte Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 100. Maddesi uyarınca, tutuklama tedbiri hâkimin takdirinde olup, kasten yaralama suçları dışında bırakılsa da, üst sınırı iki yılı geçmeyen yaralama suçlarında tutuklamaya karar verilememektedir.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti artıran unsurlardan birisi de, şiddeti uygulayan kişilerin cezalandırılmayacakları ya da önemsenecek bir yaptırımla karşılaşmayacakları düşüncesidir. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete asla hoşgörü gösterilmeyeceği, aksine şiddet suçlarının mutlaka cezalandırılacağı düşüncesinin yerleştirilmesi ve kamu sağlığını bozduğu için de ayrıca cezalandırılacağı düşüncesinin oluşturulması, önleyicilik açısından önemli bir adım olacaktır.

Türk Ceza Kanunu’na Ek Madde Önerisi:

(1) Sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeline karşı, sağlık hizmeti sunumu esnasında veya verilen sağlık hizmetinden kaynaklanan nedenlerle cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Bu fiiller sonucu sağlık hizmeti kesintiye uğramış ise yukarıdaki fıkraya göre belirlenen ceza yarı oranında artırılır

http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=5f795e72-131d-11e8-8f17-0beb7aa0b4a4


People
0
2) Kemal (Dr)
25.02.2018 17:18:41
Ne oldu site kapandı mı
People
2
3) türkay özcan (dr)
25.02.2018 13:04:01
Sayım medimagazin yönetimi, düzenli takip eden kullanıcıyım. Niçin bu sayfa yorumum yayınlanmıyor anlayamadım şahsen içinde küfür yok bildiğim kadarıyla.
People
2
4) erhan kocalar (dr)
24.02.2018 21:47:42
Böyle kişileri terorden içeri tıkacaksın..1-2 terörist muamelesi gordukten sonra bakın bakalım kim el kaldırabiliyor.
People
0
5) Yılmaz (dr)
23.02.2018 23:54:22
Yazık! Herşey bir tarafa , bir olayda hekim hatalı bile olsa şiddet ne yahu..! Bunu bu kadar kolay ve ucuz yapan şey. nedir ki..!?
Hekimleri, böylesi saldırılara açık hale getiren zemini olusturanlara hakkımızı helal etmiyoruz.
People
2
6) dr (dr)
23.02.2018 18:54:10
acillerde hastaların daha az beklemesi için düzenlemeler yapılması lazım, doktorlar ek mesai yapacak, acil hasta çıkarsa herşeyi bırakıp koşacak......

ne? hekime şiddet mi? ne önemi var onun.
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