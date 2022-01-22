Doktor Özge, ilk yurt dışı görevinde Arakanlı Müslümanların yaralarını sardı

İlk yurt dışı görevini Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamp alanındaki Türk Sahra Hastanesinde yapan pratisyen hekim Özge Koyun, her gün çok sayıda hasta muayene etti, yorgunluğunu ise meraklı gözlerle kendisine bakan çocuklarla oyun oynayarak attı.

Yaklaşık 7 yıldır doktorluk yapan Koyun, gönüllü olması üzerine 3 ay önce Myanmar'ın Arakan eyaletindeki baskı ve zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Müslümanların yaşadığı Cox's Bazar kentindeki kamp alanında Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca kurulan Türk Sahra Hastanesinde görevlendirildi.

Koyun, günde 2 bin hastaya bakılan ve 20 ameliyatın yapıldığı hastanede 3 aylık görev sürecini tamamladı.

Çarşamba günü Türkiye'ye dönecek Koyun, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

İlk yurt dışı görev yerinin Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki Türk Sahra Hastanesi olduğunu ifade eden Koyun, hastanede gönüllü çalıştığını söyledi.

Acil serviste görevli olduğunu, muayene ettiği Arakanlı Müslümanların durumlarını gördüğünde bazen ağladığını belirten Koyun, tedavisini yaptığı herkesin kendisine teşekkür ettiğini bildirdi.

"4 yıl önceki o acıya şahit oldum"

Özge Koyun, "Yerel dillerini bilmiyorduk ama gözlerle temas kurduk. Her muayene ettiğim kişinin gözlerinde teşekkür ve şükran ifadelerini gördüm." dedi.

Çocukların hastanenin kapısından merakla kendilerine baktığını anlatan Koyun, onlarla oynadığı oyunların yorgunluğunu aldığını, çocukları "gülen bir bakışın" bile mutlu ettiğini kaydetti.

Koyun, bir hastasını muayenesi sırasında yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Karnının ağrıdığını söyleyen bir hasta, ne zamandır ağrıdığını sorduğumda 4 yıl cevabını verdi. 4 yıl önce karnına tekme atılmış ve bu tekmenin psikolojik acısını hala üzerinden atamamış, duygusal travma yaşıyordu, karnının ağrıdığını düşünüyordu. Çünkü yaptığımız teşhislerde herhangi bir bulguya rastlayamadık. Bu en çok duygulandığım anlardan birisiydi. Ben de 4 yıl önceki o acıya şahit oldum."

Zor şartlar altında görev yaptığını dile getiren Koyun, büyük tecrübe kazandığını belirtti.

Özge Koyun, Türkiye'de görülmeyen hastalıklarla da karşılaştığını, bölgede çok sayıda KOAH hastasının bulunduğunu aktardı.

Arakanlı Müslümanların ilgiye ve sevgiye ihtiyacı olduğunu vurgulayan Koyun, şunları kaydetti:

"Burada ihtiyacı olanlara ulaşabilmek, dokunabilmek beni çok mutlu etti. 'Bir dönem daha gelir misin?' deseler seve seve gelirim. Arakanlı Müslümanlar çok saygılılar. İlk geldiğimde saygıdan hastaneye ayakkabılarını ve terliklerini çıkarak girdiklerini gördüm, bu da beni çok şaşırtmıştı. Devletimizin burada olmasından, özveri ve fedakarlıkla çalışan sağlık camiasının bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Burada imkansızlık içinde bir imkan oluşturulmuş."