SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Doktor savunmasında '10 yıllık hekimim ihmalim yok' demişti... Beraat etti
İzmir'de 5 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan Işıksoy'un öksürük şikayetiyle götürüldüğü hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin 3 doktorun yargılandığı davada, sanıkların beraati kararlaştırıldı.
Doktor savunmasında '10 yıllık hekimim ihmalim yok' demişti... Beraat etti
31 Mayıs 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz


İzmir 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu. 

Hakim, davanın bitirileceğini söyleyerek taraflara esas hakkındaki beyanlarını sordu. 

Sanık avukatları, ölüm olayında müvekkillerinin kusurunun olmadığını savunarak, beraatlerine karar verilmesini istedi. 

Malpraktis davasında doktor savunması: '10 yıllık hekimim, olayda bir kusurum ve ihmalim yok' 

Işıksoy ailesinin avukatı Koray Toprakçı, suçu işlediklerine kanaat getirdikleri sanıkların ağır bir şekilde cezalandırılmasını talep etti. 

Mahkeme heyeti, "travmatik olmayan pnömatraks ve akciğer enfeksiyonu sonucu meydana gelen çocuğun ölüm olayında bir kusur ve ihmallerinin bulunduğuna ilişkin mahkumiyetlerine yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden" sanıklar E.A, E.B.Ç.K. ve M.D.Ö'nün beraatine karar verdi. 

Doktor '10 yıllık hekimin olayda ihmalim yok' demişti...Yargılanmasına devam ediliyor 

Olay

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan Murat ve Asiye Işıksoy çifti, çocukları Recep Tayyip Erdoğan Işıksoy'u (5), Mart 2018'de öksürük şikayeti nedeniyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisine götürülmüştü. Aile, müdahalelere rağmen çocuğun hastanede ölümünden sorumlu olduğu iddiasıyla doktorlar E.A, M.D.Ö. ve E.B.Ç.K'den şikayetçi olmuştu.

Konak Kaymakamlığının doktorlar hakkında soruşturma izni vermemesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesince hazırlanan bilirkişi raporunda, doktorların kusurlu olduklarının belirtilmesi üzerine Işıksoy ailesi, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesine kaymakamlığın kararıyla ilgili itirazda bulunmuştu.

Haklarında soruşturma izni verilen sanıklar hakkında "taksirle ölüme neden olmak" suçlamasıyla İzmir 7. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

Anahtar Kelimeler:

malpraktis recep tayyip erdogan isiksoy doktor hekim

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Ladik Devlet Hastanesi Birol Binbir Sanofi Türkiye WhatsApp Business Özel Hastaneler Yönetmeliği ozel hastaneler yonetmeliginde degisiklik özel hastane yönetmelik sağlık bakanlığı malpraktis Recep Tayyip Erdoğan Işıksoy doktor hekim tütün kullanımı DSÖ akciğer kanseri kalp hastalığı kardiyovasküler karidyoloji yaban mersini AIDS Dünya Sağlık Örgütü Akciğer Sağlığı ASYOD Akın Kaya Ayşegül Karalezli bağımlılıkla mücadele PUBG Aşok Jain kalp krizi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Yavuz Selim Yıldırım Dünya Sağlık Örgütü Dünya Tütünsüz Günü Tütün ve Akciğer Sağlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Cevdet Erdöl tütün kullanımı TÜSAD tütün ürünleri akciğer kanseri Filiz Koşar Türk Toraks Derneği Hasan Bayram İznik Devlet Hastanesi morg Ömer Yalavuz Bafra Devlet Hastanesi Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 112 personeli paramedik kızamık ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi denklik saglik bakanligi yok
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
26/05-01/06 Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı 2019 ACİL TIP ANTA
12/06-14/06 37. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi KADIN... İSTA
13/06-15/06 9. Solunum Zirvesi GÖĞÜS... ISPA
14/06-15/06 MEDÜLLOBLASTOMA SEMPOZYUMU MULTİDİSİ... ADAN
14/06-16/06 11. Ulusal Viral Hepatit Sempozyumu (UVHS) ENFEKSİYO... AFYO
15/06-16/06 5. Kanserde Destek Tedaviler ve Palyatif Bakım Sempozyumu TIBBİ... ADAN
13/06-16/06 6.Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu DİĞER ANKA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.