Doktor, sosyal medyada kendisine hakaret ettiği iddiasıyla doktor çift hakkında suç duyurusunda bulundu

Hürriyet'in Özel Haberine göre: Mersin Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava dosyasına göre, doktor F.E.Ç. (45), meslektaşları D.T. (50) ile eşi E.T. (50) kendisine hakaret ettiği iddiası ile suç duyurusunda bulundu.

Dokotr çift sosyal medyada yaptıkları paylaşımda, F.E.Ç.'ye yönelik "Gözü kararmış bu insan güruhu, işi o kadar ileri götürmüş ki..." ifadelerini kullanmış. Soruşturma başlatan savcılık, doktor çiftin savunmasını aldı. Çift anılan mesajları kendilerinin paylaştığını kabul etti ancak hakaret etme kastlarının olmadığını söyledi. Doktor çift hakkında, 'hakaret' suçlaması ile dava açıldı. Mahkemece kabul edilen iddianamede çiftin 3 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi. Öte yandan, Türk Dil Kurumu'na göre 'güruh' sözcüğü 'değersiz', 'aşağı görülen' anlamlarını taşıyor.

O DAVADA SGK ŞİKAYETÇİ

Üç doktor arasındaki husumetin kaynağında ise doktor çifte yönelik, Mersin Üniversitesi'nde görev yaptıkları dönemdeki bazı şikayetler yer aldı. BİMER ve CİMER'e şikayetlerde bulunan F.E.Ç., çiftin usulsüz işlemler yaptığını, hastanenin zarara uğratıldığını öne sürdü. Doktor çift hakkında geçen yıl dava açıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun şikayetçi olarak yer aldığı davada çift, kurumu zarara uğratmak, asistanların alması gereken ameliyat paralarını da kendilerine almakla suçlanıyor. Dava halen sürüyor.