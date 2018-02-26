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Doktor, tartıştığı temizlik şefini tabancayla vurdu
Manisa'nın Soma ilçesinde devlet hastanesinde görevli pratisyen doktor L.A., tartıştığı, hastanenin temizlik personeli şefi Halil Top’u acil serviste tabancayla peş peşe 3 el ateş ederek vurdu. Ağır yaralanan Halil Top tedavi altında. Doktor L.A. gözaltına alındı.
Doktor, tartıştığı temizlik şefini tabancayla vurdu
26 Şubat 2018 - DHA
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Olay bugün 12.00 sıralarında Soma Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Acil Servis’te görevli, evli ve 2 çocuk babası pratisyen hekim L.A. ile hastanenin temizlik personeli şefi olarak görev yapan Halil Top arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine L.A., belinden çıkardığı tabancayla nişanlı olduğu öğrenilen Top’a peş peşe 3 el ateş etti. Top, bacakları ve karnına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Durumu ağır olan Top, aynı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Olay anında acil serviste kısa süreli panik yaşanırken, soruşturma başlatan jandarma, pratisyen doktor L.A.’yı gözaltına aldı.

Anahtar Kelimeler:

doktor siddet hastane

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13
1) Gatilla (Üz dr)
26.02.2018 15:26:29
Acilde çalışan arkadaşta tabanca ne arar ,acaba sürekli rahatsız ediliyor da mecbur mu kaldı taşımaya ,başıma bir şey gelirse Canımı kurtarayım ,kanun nasıl olda kurtarmıyor diye mi düşündü .
Neticede işleyen sistem işi bu hale getirmiş olmuyor mu ?
Çözüm de siyasilerin kendine veya yakınına bu konuda bir musibet gelmediği sürece beklemeyelim.
People
14
2) Mustafa D. (Acil Tıp Uzmanı)
26.02.2018 14:38:55
Merak ettiğim şeyler: Acil hekiminin üzerinde silah niçin vardı? Acil hekimi son dönem PSİKİYATRİK bir tedavi alıyor muydu? Acil hekimi son dönem şiddete veya tehdite maruz kaldı mı?

Yanlış anlaşılmasın her türlü şiddeti kınıyorum. Allah'tan vurulan arkadaşa acil şifalar dilerim. En sonunda sağlık çalışanları da birbirine girdi.
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