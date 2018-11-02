Doktor vagonu yeni yüzüyle Uşak'ta meraklılarını bekliyor

Banaz Garı'na gelen vagonla ilgili düzenlenen törene Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Belediye Başkanı Zafer Arpacı, Uşak Gar Müdürü Himmet Akçay ve vatandaşlar katıldı.

Gar Müdürü Himmet Akçay, yaptığı konuşmada, vagonla ilgili bilgi verirken, "Uzun yıllar şehrimizde sağlık hizmeti veren bu vagon, atıl durumdaydı. Aslına uygun restorasyonu yapılan vagon, artık gezici müze olarak hizmet veriyor." dedi.

Banaz Kaymakamı Çağlar ise tarihi değerlerin önemine değinerek, vagonun bir süre ilçede ziyaret edilebileceğini ifade etti.

Uşak Tanıtım Gönüllüleri Derneği üyelerinden Banazlı emekli öğretmen Ramazan Taylan ise vagonun uzun yıllar Büyükoturak istasyonunda atıl beklediğini, restore edilmesinin sevindirici olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından davetliler vagonu gezdi.

