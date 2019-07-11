SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Doktor ve eczacının da aralarında olduğu sahte reçete davasına devam edildi
Kırklareli'nde sahte reçete düzenleyerek Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) dolandırdığı iddia edilen eczacı, eczacı kalfası, sağlık personeli, doktor ve memurun da aralarında bulunduğu 14 sanığın yargılanmasına devam edildi
Doktor ve eczacının da aralarında olduğu sahte reçete davasına devam edildi
11 Temmuz 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bir mağdur ile sanıkların avukatları katıldı.

Kimlik tespitinin yapılması ile başlanılan duruşmada, bir mağdur ve 5 tanığın ifadesi alındı.

Mağdur F.E, ifadesinde, kimseden şikayetçi olmadığını belirtti.

Hastaneye kontrole gittiği sırada da A.İ'den yardım istediğini ifade eden F.E, ilaçlarını da eczaneden sanık A.İ ile birlikte aldığını söyledi.

Reçetede yazanların dışında başka hiçbir ilacı almadığını anlatan F.E, şeker ve tansiyon hastalığının dışında bir hastalığının da bulunmadığını kaydetti.

Mahkeme Başkanı İzzet Koçer'in "astım hastalığın var mı?" sorusunu yanıtlayan F.E, "Bana astım ilaçları yazıldığını söylediler. Onlardan bilgim yok, ben almadım. Benim astım hastalığım da yok. Bilmiyorum kimin aldığını da."

Duruşma, 28 Ocak 2020 tarihine ertelendi.

Anahtar Kelimeler:

sahte recete sosyal guvenlik kurumu doktor eczaci

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
sahte reçete Sosyal Güvenlik Kurumu doktor eczacı yapay deri ESA biyobaskı Kozluk Devlet Hastanesi sağlıkta şiddet Mahide Anagara aile hekimi sağlıkta şiddet hekim doktor Şeyma Şubaşı mustafa sarsilmaz FETÖ firarisi turgut özalın ölümü son dakika kimyasal alarm doktor avukat hastane Sağlık Bakanlığı Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları ambulans 112 acil kanser onkoloji Sorbonne Üniversitesi onkoloji acil tıbbi kurtarma Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Alzheimer Temple Üniversitesi Lewis Kats Tıp Fakültesi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
28/08-29/08 Çocuklarda Motilite Bozuklukları Sempozyumu ÇOCUK... İSTA
27/08-31/08 20. Ulusal Anatomi Kongresi ANATOMİ İSTA
05/09-08/09 6. DOD Dermatoloji Gündemi DERMATOLOJİ SAKA
12/09-13/09 SCAI Menata Mentor Course-SCAI 2019 KALP VE... İSTA
14/09-14/09 7. Multidisipliner Nöroendokrin Tümör Sempozyumu NÖROLOJİ ANKA
11/09-14/09 World Congress of Perinatal Medicine KADIN... İSTA
12/09-15/09 10. Ulusal Haseki Tıp Kongresi ve 9. Haseki Hemşirelik Sempozyumu HEMŞİRELİ... SAKA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.