Doktor ve eczacının da aralarında olduğu sahte reçete davasına devam edildi

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bir mağdur ile sanıkların avukatları katıldı.

Kimlik tespitinin yapılması ile başlanılan duruşmada, bir mağdur ve 5 tanığın ifadesi alındı.

Mağdur F.E, ifadesinde, kimseden şikayetçi olmadığını belirtti.

Hastaneye kontrole gittiği sırada da A.İ'den yardım istediğini ifade eden F.E, ilaçlarını da eczaneden sanık A.İ ile birlikte aldığını söyledi.

Reçetede yazanların dışında başka hiçbir ilacı almadığını anlatan F.E, şeker ve tansiyon hastalığının dışında bir hastalığının da bulunmadığını kaydetti.

Mahkeme Başkanı İzzet Koçer'in "astım hastalığın var mı?" sorusunu yanıtlayan F.E, "Bana astım ilaçları yazıldığını söylediler. Onlardan bilgim yok, ben almadım. Benim astım hastalığım da yok. Bilmiyorum kimin aldığını da."

Duruşma, 28 Ocak 2020 tarihine ertelendi.