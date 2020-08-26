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Doktor ve güvenlik görevlilerine saldırdılar!
Ordu'nun Akkuş ilçesinde hasta yakınları tarafından, doktor ve sağlık personelleri darp edildi.
Doktor ve güvenlik görevlilerine saldırdılar!
26 Ağustos 2020 14:03 - İHA
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Ordu'nun Akkuş ilçesinde hasta yakınları tarafından, doktor ve sağlık personelleri darp edildi.Olay, Akkuş Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Y.K. isimli vatandaşa, göğüs ağrısı şikayetiyle geldiği hastanede kalp krizi tanısı konuldu. Ünye Devlet Hastanesine sevki istenilen hasta, mevcut ambulans sterilizasyonda olduğundan, farklı bir ambulans gelene kadar gözetim altına alındı. Gözetim altında bulunan ve kalbi duran hasta, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

HASTANEDE TERÖR ESTİRDİLER

Ölüm haberinin, ilgili hekim tarafından hasta yakınlarına bildirilmesinin ardından kapıda bekleyen kalabalık, doktor, sağlık çalışanları ve güvenlik görevlisine saldırdı. Hayatını kaybeden şahsın yeğeni olduğu iddia edilen Ü.Ö. de güvenlik görevlisi kadını darp ederek yaraladı.Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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People
16
1) sağlıkta (şiddet)
26.08.2020 15:09:48
Bu rezillik ne zaman bitecek ?
Bi yandan maganda, bi yandan korona ,sürekli tehdit altında çalışan, yaşam savaşı veren sağlık personelinden randıman alınır mı acaba ?
Evliya, enbiya mı bunlar ?
Sağlıkta şiddet yasası TCK ya bağlanmadan bu işler düzelmez, artarak devam eder.
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