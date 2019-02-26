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Doktor ve hemşire sağlık için karlı yolları aştı: 'Dağ, bayır, tepe dinlemiyoruz'
Kar ve tipi nedeniyle kış mevsiminin çetin geçtiği Van'ın Bahçesaray ilçesinde görevli doktor Halil İbrahim Çelik ve iki hemşire, karlı yolları aşarak kırsal kesimlerdeki hastalara sağlık hizmeti veriyor.
Doktor ve hemşire sağlık için karlı yolları aştı: 'Dağ, bayır, tepe dinlemiyoruz'

ARŞİV

26 Şubat 2019 - AA
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VAN- Bahçesaray Toplum Sağlığı Merkezinde görevli doktor Çelik ile hemşire Gülcan Altun ve Deniz Kılınç, kronik rahatsızlıkları bulunan hastalar için karlı yamaçları, yüksek rakımlı tepeleri aşıp köylere ulaşıyor.

Felç, obezite, bunama, alzaymır gibi rahatsızlıkları bulunanlara ve ameliyat sonrası ihtiyaç duyanlara evlerinde sağlık hizmeti veren ekip, görevlerini büyük fedakarlıkla yürütüyor.

 "Çok zorlanmamıza rağmen köye ulaşıyoruz"

Doktor Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki 70 yerleşim biriminde yolların kapalı olmasına bakmadan hastalara ulaşmaya çalıştıklarını anlattı.

Kar ve tipi nedeniyle yolların sürekli kapanmasına rağmen vatandaşlara aksatmadan sağlık hizmeti sunmaya çalıştıklarını belirten Çelik, "Bazen köy yakınına kadar araçla geliyoruz. Bazen de kapalı yolun büyük kısmını yürüyerek gidiyoruz. Çok zorlanmamıza rağmen köye ulaşıyoruz." dedi.

Vatandaşların kış aylarında da sağlık hizmetinden faydalanmasını amaçladıklarını ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Dağ, bayır, tepe dinlemiyoruz. Yollarda karın olup olmaması bizim için hiç önemli değil. Elimizde çantalarımızla yolumuza devam ediyoruz. Arkadaşlarımla hep beraber çalışıyoruz. İşimizi severek yapıyoruz. Sağlık hizmeti evinde karşılanan vatandaşlarımızdan da çok olumlu tepkiler alıyoruz. Özellikle uzak yerleşim yerlerine gittiğimizde insanlar, doktorları görünce çok mutlu oluyor. Bazen yürümekte bile zorlanarak gidilen yerde bizi karşılarında gördüklerinde çok şaşırıyor ve seviniyorlar."

"Aracın çıkamadığı yerlere yürüyerek gidiyoruz"

Hemşire Deniz Kılınç da büyük zorluklarla ulaştıkları kırsal yerleşim yerlerinde sağlık hizmetinin yanı sıra kronik hastalıklara karşı bilgilendirme yaptıklarını söyledi.

Kılınç, şu ifadeleri kullandı:

"Önceki yıllarda yollar kapalı olduğunda hastalar hastaneye gelemiyordu. İnsanlar hastalarını battaniyelere sararak kızaklarla taşıyorlardı ama artık öyle bir durum yok. Yol nasıl olursa olsun, aracın çıkamadığı yerlere yürüyerek gidiyoruz. Çamur, kar ve buz dinlemeden her türlü ulaşmaya çalışıyoruz. Bazen dik yamaçları çıktığımızda kara tutunduğumuz için ellerimiz çok üşüyor. Bazen de düşmemek için birbirimizin elini tutarak ilerliyoruz. Ama her şekilde o eve ulaşıyoruz."

"Allah yetkililerden razı olsun"

Köy sakinlerinden Timur Kandemir de zor koşullarda sağlık ekibinin gelip hastaları tedavi etmesinin mutluluk verici olduğunu anlatarak, "Eskiden yollarımız kapandığında hastalarımızı kendi imkanlarımızla ilçe merkezine götürüyorduk. Şimdi kış aylarında doktorlar ayağımıza kadar geliyor. Hastalarımızın tedavileri evde yapılıyor. Bu hizmetten çok memnunuz. Allah yetkililerden razı olsun." dedi.

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