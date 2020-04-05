Doktor ve hemşirelerden sürpriz! Temizlik çalışanlarına baklava ikram ettiler!

SİVAS-Numune Hastanesi Acil Servisi'nde görev yapan doktor ve hemşireler ile diğer görevliler, koronavirüs salgını nedeniyle yoğun günler yaşayan temizlik görevlileri için sürpriz hazırladı.

Doktor ve hemşireler, aynı anda acil servise çağırdıkları temizlik görevlilerini alkışlamaya başladı. Temizlik görevlileri hazırlanan sürpriz karşısında şaşkınlık yaşadı.

Doktor ve hemşireler özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ettiği temizlik görevlilerine baklava ikramında bulundu.