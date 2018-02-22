Doktor ve hemşirelere ördüğü liflerle teşekkür etti

Eşi Seyit Ali Alıtkan'ın (43) 2013 yılında verdiği böbrekle yaşama tutunan; ancak 3 yıl sonra vücudu organı reddettiği için diyalize tekrar girmeye başlayan Fatma Alıtkan'a yeni hayat, bu kez kardeşinden geldi. Kardeşi Hüseyin Tahtacı'nın (33) verdiği böbrekle hayata tutunan Fatma Alıtkan, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen organ naklinin ardından sağlığına kavuştu. Mutluluğu gözlerinden okunan Alıtkan, hasta yatağında ördüğü renkli lifleri ise doktorlarına ve hemşirelerine “Beni hatırlarsınız" diyerek, hediye etti. Hastasının bu jesti karşısında duygulanan doktoru ise hediye edilen lifi çok beğendiğini ve kendisini hep hatırlayacağını söyledi.

'ALLAH 2 BÖBREK VERMİŞ İNSANA, 1'İ YETİYOR'

Fatma Alıtkan, 2007 yılından bu yana kronik böbrek yetmezliği hastası olduğunu belirterek, “7 yıl periton diyalize girdim. 2013 yılında eşimden böbrek aldım; ama böbrek bozulunca son 3 yıldır hemodiyalize giriyordum. Hemodiyaliz çok ağırdı" dedi. Kardeşine dua ettiğini dile getiren Alıtkan, “Allah, bin kere razı olsun. Kardeşim, böbreğini verdi. Hakkını ödeyemem. Canından can verdi bana. Allah 2 böbrek vermiş. Bir böbrek yetiyor. İnsanlar, bencillik yapmasalar; bizim gibi diyalize giren insanlara böbrek verseler ne olur?" diye konuştu. Su içebilmenin, idrar çıkarabilmenin büyük mutluluk olduğunu kaydeden Alıtkan, şunları söyledi:

“Bazen insanlar, sık idrara gitmekten şikayet ediyor ya etmesinler. Onun kıymetini bilsinler. Öyle zaman geliyor ki bir damla idrarı arar oluyor insan. Rabb'ime şükürler olsun. İnşallah, ömrümün sonuna kadar kardeşimin böbreğiyle yaşarım. Bir daha yokluk çekmem."

Nakilden sonra hastane odasında örgü yaparak, zamanını değerlendirdiğini anlatan Fatma Alıtkan, biraz da mutluluktan ördüğünü söyledi. Ördüğü lifleri doktorlara ve hemşirelere hediye ettiğini belirten Alıtkan, “Beni hatırlarlar" dedi.

'DİYALİZ, ANNEMİ BENDEN KOPARIYORDU'

Fatma Alıtkan'ın kızı Kader Alıtkan (17) ise annesinin hastalığıyla birlikte kendilerinin de yıprandığını belirterek, “O kadar mutluyum ki şu anda; annem, yeniden doğdu. Haftada 3 gün 4 saat diyalize girdiğinde bizimle zaman geçiremiyordu. Ben okulda oluyordum, annem yatıyordu. Günde yarım saat birlikte zaman geçirebiliyorduk. Artık annem, bana kalacak. Diyaliz annemi benden koparıyordu. Çok şükür, annemi geri aldım" diye konuştu.

RİSKLİ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ NORMALE GETİRİLDİ

Ekibiyle birlikte ameliyatı gerçekleştiren Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü ve Cerrahi Sorumlusu Doç. Dr. Tuğrul Çakır, Fatma Alıtkan'ın riskli bağışıklık sisteminin normale getirildikten sonra nakil yapıldığını kaydetti. Ameliyatın başarılı geçtiğini belirten Doç. Dr. Çakır, hastanın laboratuvar değerlerinin, artık tamamen normale döndüğünü söyledi.