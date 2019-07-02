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Doktor ve kaymakam çiftin 6. çocukları 6. görev yerinde dünyaya geldi
Anadolu illerinde başarıyla görev yapan Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş (46), aile hayatıyla da dikkat çekiyor. Ermiş ve doktor eşinin 6'ncı görev yerlerinde 6'ncı çocukları dünyaya geldi
Doktor ve kaymakam çiftin 6. çocukları 6. görev yerinde dünyaya geldi
02 Temmuz 2019 - Sabah Nezir Güneş
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Bugüne kadar görev yaptığı Ankara, Yozgat, Sarıkamış, Mardin, Zile'de beş çocuk babası olan Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş, son görev yeri Giresun'un Görele ilçesinde ise 6'ncı defa baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Gittiği her ilçede çocuklara yönelik yaptığı çalışmalara ve projelere imza atan Kaymakam Ermiş, ilçede yapılan bütün açılışların kurdelesini çocuklarla birlikte kesiyor. İlçedeki hasta ve engelli çocukların doğum günlerini evlerine giderek kutlayan, sevinçlerine ortak olan Ermiş, görev yaptığı her ilçeyi adeta çocuk dostu ilçe yapıyor.

Her çocuğunun ayrı bir doğum yeri olmasının mesleğinin güzellikleri arasında olduğunu ifade eden Kaymakam Ermiş, "Çocuklarıma baktıkça görev yaptığım yerleri, ülkemi görüyorum. Ne mutlu bize. Üçü erkek, üçü kız olmak üzere toplam altı çocuk sahibiyiz" dedi. Çocuk yapmanın eşinin ve kendisinin kariyer yapmasına engel olmadığını anlatan Kaymakam Ermiş, "Eşim doktor, ben ise kaymakam olarak görev yapmaktayım ama bu altı çocuk sahibi olmamıza engel olmadı" diye konuştu. Kaymakam Ermiş'in eşi Doktor Hatice Ermiş ise "Biz zaten 23 Nisan günü evlenmiştik. Çocuklar bizi yormak yerine aksine işten eve geldiğimizde yorgunluğumuzu alıyorlar" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

doktor kaymakam turan ermis hatice ermis

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People
9
1) hekim (hekim)
02.07.2019 14:48:07
Allah uzun sağlıklı güzel ömür versin de bunun ne haber değeri var??
People
11
2) ömer hayyam (op.dr.)
02.07.2019 14:43:42
bunun haber değeri nedir, parayla veya siyasi istikbal amacıyla haber yapıldığı ortada, al işte..bu haberde basın meslek ilkelerine aykırı...ayrıca minumum 6 yerde çalışmamış ve 6 çoçuğu olmayanları , gittiği her yerde çoçuk yapamayanları aşağılama durumu var..
People
3
3) memed (nrş)
02.07.2019 12:31:58
çok güzel hayırlı sağlıklı dürüst ahlaklı birer birey olarak huzurlu bir yaşam dilerim çocuklara ve ailenize..
People
2
4) Port (Op.dr)
02.07.2019 10:34:23
3 'ün üstüne 3 skor yapmış.hala kaymakam.duyun bu haberi.
People
1
5) Dr sami (dr)
02.07.2019 09:53:40
maşaallah barekallah
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