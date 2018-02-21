Doktor vekilden, hayat kurtaran müdahale

Çaldağı’nda açılmak istenen nikel madeni için bugün yapılacak bilirkişi keşfi öncesinde, aralarında çevrecilerin de bulunduğu yaklaşık 70 kişi bölgede toplandı. Bilirkişi heyetinin gelmesi beklenirken, kalabalık arasındaki CHP Turgutlu İlçe Teşkilatı üyesi Yılmaz Ersoy, bir anda yere yığıldı. Dili geri kaçtığı ve nefes almakta güçlük çektiği belirlenen Ersoy’a ilk müdahaleyi, aynı zamanda kulak burun boğaz doktoru olan CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer yaptı. Biçer, önce Ersoy’un geri kaçan dilini çıkartıp, tekrar nefes almasını sağladı. Ardından bacaklarını yukarı kaldırılarak, kan dolaşımı sağlanan Ersoy için ambulans istendi. Ersoy, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Ersoy’un sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Ersoy’un yüksek rakıma bağlı bir tansiyon rahatsızlığı yaşadığını belirtip, “Gerekli müdahaleyi yaptık. Hasta, ‘Bir an gitti geldi’ diyebiliriz. Neyse ki zamanında müdahale ile daha kötü bir durum yaşanmadan kendisini kurtarıp, hastaneye sevkini sağladık” dedi.