Doktor yazar, 'Son Saat'i yazdı

AÜ Tıp Fakültesi'ni 2014 yılında bitiren Dr. İbrahim Ethem Ay, tıpta uzmanlık sınavında, Klinik Bilimler Türkiye 21'si oldu. AÜ Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimine başlayan ve halen üniversite hastanesinde görev yapan Dr. Ay, "Herkesin bir son saati var" diyerek hastane ortamında yaşanan ilginç öyküleri 'Son Saat' adını verdiği kitapta bir araya getirdi.

YARIM KALAN HAYATLAR

Kitabının içeri hakkında bilgi veren Dr. İbrahim Ethem Ay, kendisini yazmaya iten etkenlerin başında, insanların hastane ortamındaki yarım kalmış hayatları olduğunu söyledi. Dr. Ay, "Bazen bir şehit haberi, bazen patlayan bir bomba, bazen de ani gelen bir kalp kriziyle hastanede yaşamını yitiren insanları gördüm. Yarım kalan bu hayatları bir kitapta toplamak istedim. Bu kitabım dışında 2 çalışmam daha var" diye konuştu.

HERKES KİTAP YAZMALI

Kitap yazmış olmaktan mutluluk duyduğunu, yazarken dinlendiğini söyleyen Dr. İbrahim Ethem Ay, yoğun iş temposu ve 36 saate varan nöbetlerin sonrasında ancak uyumaya vakit ayırabildiğini, fakat her fırsatı yazı yazarak değerlendirdiğini, yazarak dinlendiğini söyledi. Dr. Ay, "Genç arkadaşlarıma da bunu tavsiye ediyorum. İnternet çağında kitap okuma oranı gittikçe düşüyor. Bu durum beni çok üzüyor. İnternetten bir yazı okumak önemli ancak elinize alıp kitap okumanın, o kokuyu hissetmenizin önemi çok daha büyük. İnternette her şey sanal, oysa elinizde kitap olması gerçek" dedi.

Herkesin kitap yazabileceğini ve yazması gerektiğini ifade eden Dr. İbrahim Ethem Ay, "En azından deneyebilir, anılarını yazabilir. Ben bunu meslektaşlarıma da öneriyorum. Fakülteye başladığımda, 'Tıp fakültelerinden her şey çıkar, arada bir doktor da çıkar', sözüyle karşılaşmıştım. Bu klişeyi sürdürmekte bir sakınca olduğunu düşünmüyorum. Bence herkes hastalarından yola çıkarak kitap yazabilir" diye konuştu.