Doktor yazdı sağlık çalışanları oynadı

SAMSUN - Samsun'da sağlık çalışanları, kurdukları tiyatro grubuyla hastanelerde yaşanan diyalogları, esprili bir dille tiyatro sahnesine taşıdı.

Gazi Devlet Hastanesi'nde patoloji uzmanı olarak görev yapan Canan Demirci, hasta, hasta yakınları, doktor ve sağlık çalışanları arasında yaşanan, kimi zaman güldüren, kimi zaman da duygulandıran sahnelerin yer aldığı bir oyun kaleme aldı.

Cihangir Dülger'in yönettiği, Demirci ile sağlık çalışanlarının rol aldığı "Bizim Ekibin Halleri" adlı oyun, Gazi Sahnesi'nde sahneye konuldu.

Hastalar, hasta yakınları ve sağlık çalışanları arasında, çoğu zaman iletişim eksikliğinden kaynaklanan sorunların esprili bir dille anlatıldığı oyunda görev alan sağlık çalışanlarının performansı beğeni kazandı.

İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammet Ali Oruç, AA muhabirine, sağlık çalışanlarının yoğun iş temposundan biraz olsun sıyrılarak güzel bir tiyatro programı hazırladığını söyledi.

Sağlıkçıların, yaşadıkları olayları esprili dille anlattığını vurgulayan Oruç, "Sizi siz anlatmazsanız, sizi hep başkaları anlatır ama anlattıkları sizin doğrularınızın yerini tutmayacaktır. Bu oyunda da aslında bunu yaptık. Amacımız kendimizi en iyi şekilde anlatmak, hastaları da en iyi şekilde dinlemektir." dedi.