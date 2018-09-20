SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Doktor yerine şifacıya gitti sağlığından oldu... Kara Hekim'den şikayetçi!
İstanbul'da bel fıtığı şikayeti olan Temel Aykut, ağrıları artınca komşusunun 'Kara Hekim derdine derman olur' sözüne inandı, şifacıya gitti. 'Kara Hekim' lakaplı kişi çekiç ve kazıkla uyguladığı sözde tedavi yöntemi Aykut'un felç geçirmesine sebep oldu. Aykut'un hayatını kabusa çeviren o sözde tedavi yönteminin görüntüleri dehşete düşürdü
Doktor yerine şifacıya gitti sağlığından oldu... Kara Hekim'den şikayetçi!
20 Eylül 2018 - Posta
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Bel fıtığı şikayeti olan Temel Aykut, sigortası ve maddi imkanları olmadığı için komşusunu dinledi. Show TV'de yer alan habere göre, ağrıları artınca, 'Kara hekim derdine derman olur' diyen komşusunu dinleyip, kendince geliştirdiği sözde tedavi yöntemini uygulayan şifacıyla buluştu. 

ÇANTASINDAN ÇEKİÇ VE KAZIK ÇIKARDI
'Kara hekim' onu yere yatırdı önce sert bir masaj yaptı ardından da çantasından kazık ve çekiç çıkartıp o insanlık dışı sözde tedaviyi uygulamaya başladı. 

Uygulama sırasında Aykut'un ağrıları şiddetlendi, durumda bir tuhaflık olduğu belliydi. Aykut acı içinde bağırmaya başlayınca şifacı 'Daha dur yeni başlıyoruz, fizik tedavi yapıyoruz burada' dedi.

"İKİ GÜN SONRA BANA DUA EDECEKSİN"
Çekiçle sanki tahtaya vurur gibi vuran 'Kara Hekim' Temel Aykut'u daha da hasta etmekle kalmadı bir üstüne para aldı. 

Ağrıları şiddetlenen Aykut, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Durumun ciddiyeti de o zaman ortaya çıktı. Temel'in damarlarında zedelenme olmuş, kısmi felç geçirmişti. 

Temel Aykut, 'Kara Hekim' lakaplı şifacıdan şikayetçi oldu.

Anahtar Kelimeler:

kara hekim temel aykut

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
estetik okulu prof. dr. akin yucel plastik cerrahi dermatolojialzheimer prof. dr. demet ozbabalik adapinar turk noroloji dernegihong kong cin universitesi gebelikkara hekim temel aykutalzheimer demans Doç. Dr. Ahmet Evliceasi uygulamasi saglik bakanligi il saglik mudurlukleri
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.