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Doktor yoğun bakımda... Uzman çavuş ve arkadaşı tutuklandı
Zonguldak'ta, aile hekimi Dr. Hasan Koca'yı darbederek, ormanlık alana bırakan Uzman Çavuş Mustafa B. (28) ve arkadaşı Tarkan Y. (20) tutuklandı.
Doktor yoğun bakımda... Uzman çavuş ve arkadaşı tutuklandı
25 Şubat 2018 -
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Aile Hekimi Dr. Hasan Koca’yı önceki gün darbettikten sonra ormanlık alana bırakan Uzman Çavuş Mustafa B. ve arkadaşı Tarkan Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Mustafa B. ve Tarkan Y., tutuklandı.

Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırılan Dr. Hasan Koca’nın ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdürdüğü öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:

saglikta siddet doktora darp

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People
7
1) Sağlıkta Şiddet Sona (ERSİN)
26.02.2018 09:54:53
Tutuklanan uzman erbaş bu olaydan önce görevi başında vefat etseydi en yüksek mertebe olan ŞEHİTLİK mertebesi ile onurlandırılacaktı. Özellikle silah kullanma yetkisi olan güvenlik güçlerinde istihdam sağlanırken güvenlik soruşturması yanında adayların yapacakları meslekle ilgili ciddi bir sağlık ve psikoteknik vb. araştırmalardan da geçirilmesi gerekir diye düşünüyorum.

People
6
2) A (İ)
26.02.2018 08:18:47
Ya kadın meselesidir yada doktor rapor yazmamış olabilir
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