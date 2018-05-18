Doktora 'Benim vergimle maaş alıyorsun' dedi, hakaretten cezayı yedi!

Yeni Asır Gazetesinden Metin Burmalı'nın haberi...

İzmir'de bir hastanede yaşanan hasta yakını-doktor tartışması, mahkemeye taşınınca, hasta yakınının "Benim param ile maaş alıyorsun" sözleri hakaret ve tehdit sayıldı. Şüpheli Y.K.'ya önce hapis ardından da 6 bin 80 lira adli para cezası verilirken, sanığın itirazını bir üst mahkeme de reddetti. Mağdur doktor Kaan Ataman'ın avukatı Gonca Karakaptan, "Artık kamu görevlilerine bu söylemlerde bulunanlar ceza alacak" dedi.



KAMERALAR KAYITTAYDI



Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde meydana gelen olayda, rahatsızlanan eşi C.K'yı acil servise getiren Y.K, sağlık personelinin eşi ile ilgilenmediğini düşünerek nöbetçi doktor Kaan Ataman ile tartışmaya başladı. Y.K. kendisini sakinleştirmeye çalışan Ataman'a "Sen kimsin, seni çok pis yaparım, benim param ile maaş alıyorsun. Benim paramla burada çalışıyorsun kardeşim. Aloo sen kendine gel be" şeklinde sözler sarf etti. Tartışma güvenlik kameralarına da yansıdı. Doktor Ataman, Y.K. hakkında suç duyurusunda bulundu ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi için uygulanan 'beyaz kod' kapsamında tutanak tutularak ayrıca kamu davası açıldı.



"SERZENİŞTE BULUNDUM"



İzmir 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanık Y.K, "Ben sadece doktora 'Bizim verdiğimiz vergilerle bize hizmet etmek zorundasınız' diyerek serzenişte bulundum" diye savunma yaptı. Tanık olan eşi C.K. da, "Eşim doktora 'Bizim verdiğimiz vergilerle buradasın' dedi.



Bunun haricinde tehdit ve hakaret içeren bir söz söylemedi" dedi. Hakim, Y.K'nın tehdit suçu işlediğine dair delil elde edilemediğinden beraatına, sarf ettiği sözlerin hakaret niteliği taşımasından dolayı 304 gün hapis cezasına çarptırılmasına, cezanın 2 yılın altında olması nedeni ile 304 günün karşılığı olan 6 bin 80 lira adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Sanık karara itiraz ederken, üst mahkeme olan İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi de sanığın itirazını reddetti.



ESKİDEN BERAAT EDİYORLARDI



Avukat Gonca Karakaptan, "Senin maaşını ben ödüyorum', 'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' gibi cümleler Yargıtay'a göre 'hakaret' olarak görülmüyor ve beraat kararı veriliyordu. Bizim davamızda sanığa hapis cezası ve sonrasında adli para cezası verildi. Bu dava emsal niteliğindedir. Artık kamu görevlilerine bu tür söylemlerde bulunanlar gereken cezayı alacak" dedi.