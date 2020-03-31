Doktora hakaret eden Müge Anlı sosyal medyadan tepki yağınca özür diledi!

Sunucu Müge Anlı'nın, migren ağrısı dolayısıyla gittiği hastanede, koronavirüs endişesiyle içeri girmeyerek arabada iğne olma talebini olumlu karşılamayan sağlık çalışanlarına sözleri tepi çekti. Anlı tepkiler sonrasında a Haber'e bağlanarak, "Doktorlarımızda, konuyu tam olarak anlatamadığım için özür dilerim" açıklamasında bulundu.

Migren hastalığı olduğunu söyleyen ve sürekli acile gittiğini belirten Anlı, Koronavirüs bulaşabilir endişesiyle hastanede değil de arabada iğne olmak istediğini fakat doktorların bunu tedbir amaçlı kabul etmediğini ifade etti. İğne yaptıramadığını söyleyen ünlü sunucu, doktorların tavırlarından memnun olmadığını, "Sonra diyorlar ki doktorlara iyi davranın" ifadelerini kullandı. Anlı devamında arabada migren iğne olmasını kabul etmeyen doktor için "İnşallah sen de bir gün böyle bir migren ağrısı çekersin ve aynı tavırla karşılaşırsın" dediğini anlattı.

Sosyal medyadan tepki yağdı

Sosyal medya kullanıcıları ve sağlıkçılar ise bu sözlerin ardından sosyal medyada kampanya başlattı. İçinde bulunan zorlu dönemde sağlık çalışanlarına karşı kin ve nefret oluşturmakla suçlanan Anlı'ya eleştiriler yöneltildi. Binlerce sosyal medya kullanıcısının "#MügeAnlıözürdile" etiketiyle tepkisini dile getirdi.

Müge Anlı özür diledi

Müge Anlı, tepkiler üzerine a haber'e bağlanarak yaşadığı olayı tekrar anlattı. Anlı,"Benim yaşadığım sadece bu hastaneyle ilgili bir sorundu. Benim yayında anlatmak istememin nedeni vatandaşlar benzer sıkıntılar çekebileceğini bilsinler diye söylemek istedim. Asıl üzüldüğüm, hiç istemediğim halde, koskoca bir sağlık sektörünü hedef almış gibi gösterilmeye çalışılması. Doktorlarımızda, konuyu tam olarak anlatamadığım için özür dilerim" dedi.