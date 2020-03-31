Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Doktora hakaret eden Müge Anlı sosyal medyadan tepki yağınca özür diledi!
Arabada iğne yapılması talebini onaylamayan doktora, "İnşallah sen de bir gün böyle bir migren ağrısı çekersin" diyen Müge Anlı gelen tepkiler üzerine doktorlardan özür diledi.
Doktora hakaret eden Müge Anlı sosyal medyadan tepki yağınca özür diledi!
31 Mart 2020 09:29 - Sözcü
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Sunucu Müge Anlı'nın, migren ağrısı dolayısıyla gittiği hastanede, koronavirüs endişesiyle içeri girmeyerek arabada iğne olma talebini olumlu karşılamayan sağlık çalışanlarına sözleri tepi çekti. Anlı tepkiler sonrasında a Haber'e bağlanarak, "Doktorlarımızda, konuyu tam olarak anlatamadığım için özür dilerim" açıklamasında bulundu.

Migren hastalığı olduğunu söyleyen ve sürekli acile gittiğini belirten Anlı, Koronavirüs bulaşabilir endişesiyle hastanede değil de arabada iğne olmak istediğini fakat doktorların bunu tedbir amaçlı kabul etmediğini ifade etti. İğne yaptıramadığını söyleyen ünlü sunucu, doktorların tavırlarından memnun olmadığını, "Sonra diyorlar ki doktorlara iyi davranın" ifadelerini kullandı. Anlı devamında arabada migren iğne olmasını kabul etmeyen doktor için "İnşallah sen de bir gün böyle bir migren ağrısı çekersin ve aynı tavırla karşılaşırsın" dediğini anlattı.

Sosyal medyadan tepki yağdı

Sosyal medya kullanıcıları ve sağlıkçılar ise bu sözlerin ardından sosyal medyada kampanya başlattı. İçinde bulunan zorlu dönemde sağlık çalışanlarına karşı kin ve nefret oluşturmakla suçlanan Anlı'ya eleştiriler yöneltildi. Binlerce sosyal medya kullanıcısının "#MügeAnlıözürdile" etiketiyle tepkisini dile getirdi.

Müge Anlı özür diledi

Müge Anlı, tepkiler üzerine a haber'e bağlanarak yaşadığı olayı tekrar anlattı. Anlı,"Benim yaşadığım sadece bu hastaneyle ilgili bir sorundu. Benim yayında anlatmak istememin nedeni vatandaşlar benzer sıkıntılar çekebileceğini bilsinler diye söylemek istedim. Asıl üzüldüğüm, hiç istemediğim halde, koskoca bir sağlık sektörünü hedef almış gibi gösterilmeye çalışılması. Doktorlarımızda, konuyu tam olarak anlatamadığım için özür dilerim" dedi.

Anahtar Kelimeler:

muge anli koronavirus migren ozur diledi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.